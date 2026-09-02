F5 Strategic Security Dialogue: в Баку обсудили будущее киберзащиты и роль ИИ в безопасности критической инфраструктуры

28 августа в Баку, на площадке La Mer Sea Breeze, состоялся F5 Strategic Security Dialogue — закрытое экспертное мероприятие, объединившее представителей IT-индустрии, специалистов по кибербезопасности и руководителей компаний. Организаторами выступили R.I.S.K. Company, F5, BAKOTECH и Caspian Technology Group. Главными темами встречи стали защита критически важных сетей, повышение киберустойчивости и применение искусственного интеллекта в системах нового поколения.

Современная цифровая инфраструктура становится все более распределенной и сложной, а одновременно с этим растет количество и скорость кибератак. В таких условиях традиционного подхода к защите периметра уже недостаточно: организациям необходимо обеспечивать безопасность приложений, API, сетей и данных на всех уровнях инфраструктуры. Именно этим вопросам был посвящен F5 Strategic Security Dialogue.

Мероприятие началось с приветственных выступлений CEO Caspian Technology Group Эльмира Рзаева, территориального менеджера BAKOTECH Шахмира Овсатова и COO R.I.S.K. Company Руфата Гулиева. Спикеры подчеркнули важность стратегического партнерства и совместного развития компетенций в области кибербезопасности для повышения устойчивости цифровой инфраструктуры.

Центральную часть программы провел инженер F5 Solutions Engineer Узейир Чалаби Зада (Uzeyir Chalabi Zada), представивший участникам актуальный взгляд F5 на развитие корпоративной и государственной киберзащиты. В рамках первой экспертной сессии «The BIG-IP security framework: defending state networks» были рассмотрены возможности платформы F5 BIG-IP для защиты государственных сетей и критически важных цифровых сервисов.

Отдельное внимание было уделено одной из наиболее актуальных тем современной индустрии — влиянию искусственного интеллекта на кибербезопасность. В ходе сессии «Tech preview: the future of AI in cyber defense» участники обсудили перспективы использования ИИ в киберзащите, а также то, как новые технологии меняют подходы к выявлению угроз и обеспечению безопасности цифровых сервисов.

ИИ одновременно открывает перед специалистами по безопасности новые возможности и формирует дополнительные риски. С одной стороны, ИИ способен ускорять анализ событий, обнаружение аномалий и реагирование на инциденты. С другой — злоумышленники также получают инструменты для автоматизации атак, поиска уязвимостей и масштабирования своих операций. Поэтому интеграция ИИ в киберзащиту требует не только технологической эффективности, но и надежных механизмов контроля и защиты самих ИИ-систем.

Завершением деловой части стала сессия вопросов и ответов, в ходе которой участники смогли обсудить с экспертом F5 практические вопросы построения современной архитектуры безопасности. После этого состоялся гала-ужин, предоставивший гостям возможность продолжить профессиональный диалог в неформальной обстановке.

Проведение F5 Strategic Security Dialogue стало очередным шагом в развитии сотрудничества между международным технологическим вендором, дистрибьютором и ведущими интеграторами азербайджанского IT-рынка. F5 уже на протяжении многих лет развивает технологии защиты и доставки приложений, а решения компании используются для обеспечения безопасности критически важных цифровых сервисов. BAKOTECH, в свою очередь, развивает партнерскую экосистему F5 в регионе, обеспечивая техническую, маркетинговую и экспертную поддержку проектов. R.I.S.K. Company обладает значительной экспертизой в реализации сложных проектов на базе технологий F5 в Азербайджане.

F5 Strategic Security Dialogue продемонстрировал, что будущее кибербезопасности формируется не только за счет отдельных технологий, но и благодаря взаимодействию вендоров, интеграторов, дистрибьюторов и конечных заказчиков. Обмен практическим опытом и обсуждение новых подходов позволяют формировать более устойчивую цифровую среду, способную противостоять постоянно меняющемуся ландшафту угроз.

Мероприятие завершилось на позитивной ноте, объединив участников вокруг общей цели — создания более защищенной, устойчивой и технологичной цифровой инфраструктуры. А стремительное развитие ИИ делает подобный диалог особенно важным: в ближайшие годы именно сочетание искусственного интеллекта, защиты приложений и киберустойчивости будет определять новый уровень цифровой безопасности.