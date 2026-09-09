Azercell открывает первый дилерский магазин нового поколения, предлагая абонентам более современный и гибкий формат обслуживания с использованием цифровых решений. Магазин, расположенный по адресу: г. Баку, ул. Шихали Гурбанова, 15А, объединяет цифровые технологии, персонализированное обслуживание и современные решения в сфере розничных продаж.

Новая концепция разработана с учетом передовых практик мировой телекоммуникационной отрасли и ориентирована на упрощение процессов обслуживания и более гибкий подход к потребностям абонентов.

Цифровые решения для самообслуживания позволяют абонентам быстрее и удобнее выполнять ряд операций, а интерактивные экраны — получать информацию о продуктах и услугах и знакомиться с доступными предложениями. Абоненты, которым необходима индивидуальная помощь, могут обратиться к представителям магазина.

Новая концепция охватывает и розничные продажи. Наряду с продуктами и услугами Azercell в магазине представлен широкий выбор устройств, с которыми можно ознакомиться и приобрести на месте. Цифровые инструменты обеспечивают удобный доступ к подробной информации о представленных продуктах.

Открытие магазина нового поколения отражает последовательную работу Azercell по цифровизации клиентского обслуживания и дальнейшему повышению качества сервиса. Компания продолжит расширять возможности для более удобного и гибкого обслуживания своих абонентов.