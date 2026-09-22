Подавайте налоговую отчетность с SİMA İmza бесплатно в течение 6 месяцев!

В преддверии отчетного периода за III квартал «SİMA İmza» предоставляет налогоплательщикам возможность подавать налоговые декларации в цифровом формате независимо от времени и местоположения.

«SİMA İmza», с помощью которой индивидуальные предприниматели и юридические лица уже совершили миллионы цифровых операций, обеспечивает удобный доступ ко всем услугам налогового портала и ведущим банковским системам страны. Одновременно продолжается интеграция «SİMA İmza» с новыми организациями, что позволит в ближайшее время предоставить пользователям дополнительные цифровые возможности.

В октябре пользователи «SİMA İmza» смогут в безопасном цифровом формате подавать все основные виды налоговой отчетности — декларации по НДС, подоходному налогу, налогу на прибыль и упрощенному налогу, а также единую декларацию.

При этом бизнес-подпись можно оформить в приложении и в течение первых 6 месяцев пользоваться ею бесплатно по промокоду 6AYPULSUZ. После завершения льготного периода услуга будет доступна по следующим тарифам: 2,40 AZN в месяц, 25 AZN в год или 55 AZN за 3 года.

Не откладывая подачу отчетности на последний день, вы можете заранее скачать мобильное приложение «SİMA İmza», за несколько минут оформить бизнес-подпись и завершить отчетный период своевременно и без лишних сложностей.

О «SİMA İmza»

SİMA — цифровая подпись нового поколения, разработанная в 2022 году ООО «AzInTelecom», входящим в состав AZCON Holding. «SİMA İmza» обеспечивает быстрый и безопасный доступ к широкому спектру государственных и частных услуг в цифровом формате.

При оформлении бизнес-подписи пользователь оплачивает только абонентскую плату. Скрытые и дополнительные расходы отсутствуют.

Решение «SİMA İmza» для индивидуальных предпринимателей:

https://www.youtube.com/watch?v=oQRBHfFqI04

Решение «SİMA İmza» для юридических лиц:

https://www.youtube.com/watch?v=P_18Rmp-uQo&t=104s

Делегирование полномочий с помощью «SİMA İmza»:

https://www.youtube.com/shorts/9K5FZ90sBpw