Samsung xəbərdarlıq etdi – operativ yaddaş çatışmazlığı 2028-ci ilə qədər davam edə bilər

Samsung hesab edir ki, qlobal RAM çatışmazlığı yaxın illərdə aradan qalxmayacaq. Şirkətin proqnozuna görə, vəziyyət 2027-ci ildə daha da ağırlaşacaq və yaddaş çiplərinin məhdud tədarükü ən azı 2028-ci ilə qədər davam edəcək.
Dünyadakı operativ yaddaş çiplərinin təxminən üçdə birini istehsal edən Samsung bu barədə ikinci rüb üzrə maliyyə hesabatı zamanı məlumat verib. Şirkətin sözlərinə görə, qabaqcıl süni intellekt laboratoriyaları gələcəkdə lazımi həcmdə yaddaş əldə edə bilmək üçün artıq orta və uzunmüddətli sifariş planlarını birbaşa Samsung-la bölüşürlər.
Bu yüksək tələbat Samsung-a uzunmüddətli müqavilələr bağlayan müştərilərə üstünlük verməyə imkan verir. Şirkət hesab edir ki, bu yanaşma istehsal güclərini daha dəqiq planlaşdırmağa və yaddaş bazarında əvvəllər müşahidə olunan kəskin yüksəliş-eniş dövrlərindən yayınmağa kömək edəcək.
Süni intellekt bumunun yaratdığı RAM çatışmazlığı son aylarda yaddaş çiplərinin qiymətlərini də əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Bu vəziyyət Samsung üçün həm müsbət, həm də mənfi nəticələr doğurub. Bir tərəfdən, yarımkeçirici bölməsinin satışları rekord həddə çatıb, digər tərəfdən isə smartfon və televizor biznesinin mənfəəti komponentlərin bahalaşması səbəbindən azalıb.
Artan xərclərin bir hissəsini kompensasiya etmək üçün Samsung artıq Galaxy smartfonları və planşetlərinin qiymətlərini yüksəldib. Lakin bunun nəticəsində bu cihazlara olan tələbatın azaldığı bildirilir.
Sənayedə qeyri-rəsmi olaraq «RAMaggedon» adlandırılan bu böhran rəqib şirkətlərə də təsir edib. Məsələn, Apple ötən ay MacBook, Mac və iPad modellərinin qiymətlərini artırıb. Şirkət son maliyyə hesabatında növbəti rübdə gəlir artım tempinin əvvəlki 16%-dən 9–11%-ə enəcəyini proqnozlaşdırıb.
Mütəxəssislərin fikrincə, yaddaş istehsalçılarının istehsal gücünü istehlak elektronikası əvəzinə süni intellekt məlumat mərkəzlərinə yönəltməsi yaxın illərdə elektron cihazların daha da bahalaşmasına səbəb olacaq. Gözləntilərə görə, NVIDIA da istehlakçı seqmentinə aid videokartların qiymətlərini 20–30% artıracaq ki, bu da oyun kompüterləri, noutbuklar və digər elektronika məhsullarının qiymətinə təsir göstərə bilər.