Samsung noutbuklar üçün rekord 300 Hz tezlikli OLED ekran hazırladı

Samsung Display IMID 2026 sərgisində noutbuklar üçün indiyədək ən yüksək yenilənmə tezliyinə malik OLED panelini nümayiş etdirib. Yeni ekran xüsusilə yüksək performanslı oyun noutbukları üçün nəzərdə tutulub və OLED texnologiyasını yeni səviyyəyə çıxarır.
Samsung Display-in hazırladığı 16 düymlük OLED panel 2,5K təsvir ölçüsündə 300 Hz yenilənmə tezliyini dəstəkləyir. Şirkətin məlumatına görə, noutbuklar üçün OLED ekranlar arasında bu göstərici indiyədək əldə edilməmişdi.
300 Hz tezlik xüsusilə sürətli oyunlarda hərəkətlərin daha hamar göstərilməsinə və gecikmələrin minimuma endirilməsinə imkan verə bilər. Lakin Samsung yeni panelin digər texniki xüsusiyyətlərini, eləcə də kütləvi tədarükün nə vaxt başlayacağını hələ açıqlamayıb.
IMID 2026-da şirkət oyun monitorları üçün iki yeni QD-OLED panel də nümayiş etdirib. Onlardan biri 31,5 düymlük 4K, digəri isə 21:9 nisbətinə malik 34 düymlük genişformatlı modeldir. Hər iki ekran 360 Hz yenilənmə tezliyini dəstəkləyir.
Samsung Display bununla da kifayətlənməyib. Şirkət gələcəyin robotları üçün hazırlanmış 6,9 düymlük Humanoid Display ekranını da göstərib. Bu panel istifadəçinin baxış istiqamətini izləyə bilir və humanoid robotlarda istifadə üçün nəzərdə tutulur.
Sərgidə həmçinin boyunbağı formasında hazırlanmış AI OLED Pendant geyilə bilən cihazı və analoq musiqi pleyerini xatırladan dizayna malik qeyri-adi OLED ekran nümayiş etdirilib.
Hələlik bu məhsulların əksəriyyəti eksperimental layihə statusundadır. Onların gələcəkdə real cihazlarda istifadə edilib-edilməyəcəyi isə Samsung Display tərəfindən açıqlanmayıb.
Əgər 300 Hz-lik yeni panel seriyaya daxil edilərsə, oyun noutbuklarında OLED ekranların sürət göstəricisi üzrə yeni rekord müəyyənləşə bilər.