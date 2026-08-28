Rockstar провела расширенный показ GTA VI — 26 минут геймплея

Студия Rockstar Games провела расширенный показ криминального боевика с открытым миром GTA VI на стриминговом сервисе Netflix. Продолжительность показа составила порядка 26 минут. Это первый раз, когда студия официально показала GTA VI именно в игровом процессе, а не в формате обычного сюжетного трейлера. Стримерам было позволено проводить свои трансляции. По заявлению Rockstar, все показанные в ролике кадры были записаны непосредственно во время игры на базовой консоли PlayStation 5.

В видео под названием «An Extended Look» (Расширенный взгляд) разработчики показали прохождение сюжетных заданий, перестрелки, ограбления, уход от полиции, улицы Вайс-Сити, управление транспортом, разговоры с NPC, а также взаимодействия и переключения между Джейсоном и Лусией.

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Важные механики игры:

Леонида выглядит значительно плотнее населенной, чем в предыдущих играх серии. На улицах одновременно находится много NPC, которые стали живее благодаря контекстным диалогам и реакциям: кто-то ответит спокойно, а кто-то полезет в драку;

У прохожих появился разный уровень терпимости к действиям игрока: одни могут испугаться, другие — начать ругаться или напасть;

Игра будет вести криминальный профиль, запоминая ограбления, убийства, аварии и другие преступления;

Полицию переработали: вернут 6 звезд розыска, копы будут учитывать не только сам факт преступления, но и описание преступника, одежду, автомобиль и то, находятся ли Джейсон и Люсия вместе. Чтобы скрыться, можно сменить одежду, машину или разделиться;

Угон машин станет отдельной механикой, а не просто нажатие одной кнопки. Не каждый припаркованный автомобиль можно сразу украсть. Некоторые машины требуют специальных инструментов, которые открываются по мере прохождения. При этом автомобили с водителями по-прежнему можно угонять напрямую;

Система убежищ стала гораздо более интерактивной. В убежище можно заниматься бытовыми делами: брать напитки из холодильника, менять прическу и взаимодействовать с окружающим пространством;

В GTA VI заявлено 600+ тысяч анимаций против примерно 55 тысяч в GTA V;

Отношения героев будут развиваться: свидания, бильярд, рестораны, прогулки, переписка и совместные ограбления. При этом степень близости может отражаться на развитии сюжета;

Физику персонажей улучшили, включая движение мягких частей тела.

Rockstar также отметила, что в GTA VI будет много решений разного масштаба со своими последствиями — разработчики делали игру с прицелом на несколько прохождений.

В конце показа студия подтвердила, что релиз GTA VI состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S. Предзаказы уже открыты. Стандартное издание игры будет стоить $80, а расширенное Ultimate Edition с дополнительным контентом — $100. Все предзаказы получат набор Vintage Vice City Pack, а цифровые предзаказы включают месяц подписки GTA+.