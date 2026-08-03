Qlobal RAM çatışmazlığı MacBook Air satışlarına da təsir etdi

Süni intellekt sənayesində yaddaş çiplərinə artan tələbat artıq Apple-ın ən populyar noutbuklarından biri olan MacBook Air modelinin tədarükünə də təsir göstərməyə başlayıb. Bu barədə Bloomberg jurnalisti Mark Qurman məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, RAM çatışmazlığı əvvəlcə daha məhdud auditoriyaya malik Mac mini və Mac Studio modellərində hiss olunurdu. İndi isə Apple-ın ən çox satılan noutbuku olan MacBook Air üçün də ehtiyatların sürətlə azaldığı bildirilir.
Hazırda Apple-ın rəsmi saytından MacBook Air sifariş edən istifadəçilər cihazın çatdırılması üçün avqustun ikinci yarısına, bəzi konfiqurasiyalar üzrə isə hətta sentyabr ayına qədər gözləməli olurlar. Pərakəndə satış şəbəkələri də son dövrlərdə tədarükün əvvəlkindən daha məhdud olduğunu təsdiqləyirlər.
Məlumata görə, Apple problemi həll etmək üçün bir neçə addım atır. Şirkət həm cihazların qiymətlərini artırır, həm də operativ yaddaş çiplərinin tədarükünü diversifikasiya edərək Çin istehsalçıları ilə əməkdaşlığı genişləndirir.
Bundan əlavə, Apple bu il ənənəvi «Back to School» kampaniyasını iyun ayından daha gec tarixə təxirə salıb. Şirkətin reklam materiallarında da dəyişiklik edilib – bu dəfə əsas diqqət baza konfiqurasiyalı MacBook Pro modelinə yönəldilib. Reklamlarda isə «MacBook Air stokda olduğu müddətdə mövcuddur» xəbərdarlığı da yer alır.