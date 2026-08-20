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Представлены бюджетные TWS-наушники CMF Buds Neo

CMF Buds Neo

Компания Nothing представила в Индии TWS-наушники под бюджетным суббрендом CMF. Наушники под названием CMF Buds Neo самые доступные в линейке. Но несмотря на это, модель получила активное шумоподавление, пространственное звучание, подключение сразу к двум устройствам и хорошую автономность.

CMF Buds Neo

Внешне и наушники, и кейс похожи на остальные модели CMF Buds, отличие состоит в двухцветном оформлении. На выбор пользователям предложат две конфигурации цветов (бело-оранжевая и сине-бирюзовая), а также вариант в полностью черном корпусе. В ярких вариантах используются контрастные цвета корпуса, амбушюр и отдельных элементов кейса.

CMF Buds Neo оснащены 12,4-мм динамическими излучателями. Производитель обещает более глубокие низкие частоты без заметной потери детализации вокала и верхнего диапазона. Наушники поддерживают только кодеки AAC и SBC, предусмотрено статическое пространственное аудио. Речь идет именно об эффекте расширенной звуковой сцены, а не о системе с отслеживанием положения головы. Модель предлагает адаптивную систему шумоподавления (ANC) до 35 дБ с использованием 4 микрофонов. Есть и режим прозрачности.

В каждом наушнике установлен аккумулятор емкостью 45 мА·ч, а в зарядном кейсе – 460 мА·ч. Buds Neo работают (без ANC) до 11 часов от одного заряда и до 52 часов с учетом кейса. При включенном ANC показатели снижаются до 8 и 30 часов соответственно. Быстрая зарядка позволяет получить до 5,5 часа воспроизведения после 10 минут подключения к источнику питания. Полная зарядка через USB-C занимает около 70 минут.

За подключение отвечает Bluetooth 5.4 с поддержкой Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair. Поддерживается одновременное подключение к двум устройствам. Через приложение Nothing X можно переназначать сенсорное управление, менять параметры ANC, настраивать эквалайзер и активировать игровой режим. Минимальная заявленная задержка составляет 120 мс. Наушники защищены от пыли и воды по стандарту IP54, зарядный кейс получил защиту IPX2. Поддерживаются смартфоны и планшеты с Android 6.0 и новее, а также устройства с iOS 13 и более свежими версиями системы.

Продажи CMF Buds Neo в Индии стартуют 26 августа. Цена – около $21. Информации о международном релизе пока нет.

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