Microsoft bütün dünyada Xbox konsollarının qiymətini yenidən artırdı

Microsoft bütün dünyada Xbox konsollarının qiymətlərini növbəti dəfə artırıb. Şirkət bahalaşmanın əsas səbəbi kimi istehsalda istifadə olunan komponentlərin qiymətinin kəskin yüksəlməsini göstərir.
İyun ayında Microsoft 1 avqustdan etibarən ABŞ-da bütün Xbox Series modellərinin bahalaşacağını açıqlamışdı. Lakin sonradan məlum olub ki, qiymət artımı təkcə ABŞ-la məhdudlaşmır – yeni qiymətlər Avropa və Böyük Britaniyada da qüvvəyə minib.
ABŞ
- Xbox Series S (512 GB) — 500 dollar (əvvəl 400 dollar)
- Xbox Series S (1 TB) — 600 dollar (əvvəl 450 dollar)
- Xbox Series X Digital — 750 dollar (əvvəl 600 dollar)
- Xbox Series X — 800 dollar (əvvəl 650 dollar)
Avropa
- Xbox Series S (512 GB) — 500 avro (əvvəl 350 avro)
- Xbox Series S (1 TB) — 600 avro (əvvəl 400 avro)
- Xbox Series X Digital — 750 avro (əvvəl 550 avro)
- Xbox Series X — 800 avro (əvvəl 600 avro)
Böyük Britaniya
- Xbox Series S (512 GB) — 430 funt sterlinq (əvvəl 300 funt)
- Xbox Series S (1 TB) — 520 funt sterlinq (əvvəl 350 funt)
- Xbox Series X Digital — 620 funt sterlinq (əvvəl 450 funt)
- Xbox Series X — 670 funt sterlinq (əvvəl 500 funt)
Microsoft bildirir ki, qiymət artımı qlobal komponent çatışmazlığı və istehsal xərclərinin yüksəlməsi ilə əlaqədardır. Maraqlıdır ki, bu, son illərdə ilk belə addım deyil. Şirkət 2025-ci ildə də Xbox konsollarının qiymətlərini iki dəfə artırmışdı və görünür, bazardakı vəziyyət hələ də sabitləşməyib.