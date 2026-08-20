Mastercard: реальная ценность искусственного интеллекта создается благодаря операционному совершенству

Несмотря на то, что мир искусственного интеллекта ежедневно предлагает новые технологические прорывы и впечатляющие демонстрации, настоящий вызов для таких критически важных отраслей, как финансы и платежные системы, начинается с обеспечения безупречной работы этих технологий внутри систем, на которых основана экономика. Директор Mastercard по искусственному интеллекту и данным Грег Ульрих подчеркнул, что реальный потенциал искусственного интеллекта может быть реализован только при соблюдении высоких операционных стандартов и возможности масштабирования.

Ульрих отметил, что при использовании искусственного интеллекта банками и платежными организациями подход «двигаться быстро, а ошибки исправлять потом» неприемлем. По его словам, когда ИИ применяется в таких областях, как авторизация платежей, выявление мошенничества или управление рисками, решения зачастую невозможно отменить, а однажды утраченное доверие крайне сложно восстановить.

Искусственному интеллекту легко восхищаться, но сложно внедрять

Говоря о четырех ключевых стратегических направлениях, необходимых для устойчивой интеграции ИИ в коммерческие системы, Грег Ульрих подчеркнул важность организационной структуры и стандартов:

«Децентрализация без стандартов создает риски, в то время как централизация без непосредственной связи с бизнес-подразделениями замедляет достижение результата. Крайне важно найти правильный баланс. Зрелость в сфере ИИ формируется не только благодаря специалистам по данным, но и инженерам, продуктовым лидерам и экспертам, которые понимают, как модели ведут себя в реальном мире».

Приоритет в инновациях: максимальная ценность и реальная потребность

Mastercard направляет инвестиции в искусственный интеллект на создание новых возможностей для своих клиентов и повышение продуктивности сотрудников. Компания развивает технологии Agentic Commerce, инструменты персонализации и решения для борьбы с мошенничеством на основе больших массивов данных для банков и ритейлеров, а также внедряет для собственных сотрудников ИИ-инструменты для программирования и поддержки клиентов.

Ульрих подчеркивает, что безопасная интеграция технологий в ключевые операционные процессы является одним из важнейших критериев инноваций для финансовых организаций.

Прозрачность — первый и наиболее важный шаг к построению доверия

Отмечая, что доверие в финансовых услугах не подлежит компромиссам, Ульрих так описал свой подход к прозрачности и управлению:

«Управление — это фундаментальная сила, которая влияет на каждый этап проекта, обеспечивая масштабируемость и подотчетность ИИ с самого начала. Многие считают, что управление замедляет процессы, но наш опыт показывает обратное. Когда выстроена устойчивая система управления, команды могут полностью сосредоточиться на инновациях и удовлетворении потребностей клиентов».

Успех — результат многолетней системной работы

Недавнее признание Mastercard компанией Fast Company в качестве одного из лидеров в области прикладного искусственного интеллекта, а также первое место компании в рейтинге Evident AI Index for Payments рассматриваются как результат долгосрочной стратегии Mastercard.

По словам Ульриха, эти достижения являются результатом не только текущей работы, но и многолетней дисциплины в работе с данными и системного подхода к борьбе с мошенничеством.

Mastercard продолжает переводить технологии ИИ из теории в практику и укреплять доверие к каждой транзакции с помощью таких решений, как Mastercard Agent Suite и Virtual C-Suite, которые интегрируют искусственный интеллект в процессы принятия решений.

Как отмечает Грег Ульрих: «Модели будут совершенствоваться, а возможности — расширяться. Но действительно важно то, чтобы созданные нами системы продолжали укреплять доверие к каждой транзакции и каждому решению».