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Google запустил ИИ-хаб Gemini для студентов

Google Gemini,

Компания Google добавила в приложение Gemini специальный интерактивный хаб для учащихся, объединяющий инструменты для подготовки к занятиям и экзаменам. Он разработан, чтобы помочь студентам и старшеклассникам эффективнее справляться с академической нагрузкой, автоматизировать рутину и глубже погружаться в сложные научные темы. Пространство позволяет систематизировать материалы, проверять знания и планировать учебный процесс в едином интерфейсе. Новое рабочее пространство доступно как в веб-версии, так и в мобильном приложении Gemini.

Основные возможности хаба:

  • Учебные блокноты: создание персональных пространств для сбора и структурирования информации из разных источников;
  • Флеш-карточки и тесты: автоматическая генерация тренировочных вопросов и карточек для проверки знаний;
  • Интерактивные 3D-симуляции: визуализация сложных научных и технических тем с возможностью управления объектами;
  • Интеграция с сервисами: перенос дат экзаменов и сроков сдачи работ из учебной программы прямо в Google Calendar;
  • Фоновые исследования: запуск глубоких поисковых запросов в Gemini Live с уведомлением о готовности отчета.

В рамках запуска Google предоставляет студентам один год бесплатного доступа к премиальным тарифным планам ИИ. В США студентам доступен Google AI Pro с 5 Tb облачного хранилища. Для пользователей за пределами США предусмотрен Google AI Plus — в него входит 400 Gb хранилища, а лимиты на использование Gemini ниже.

Для оформления бесплатной подписки необходимо перейти на специальную страницу gemini.google.com/students. Авторизоваться под личным аккаунтом Google, а затем пройти верификацию статуса учащегося через международную систему SheerID (потребуется подтверждение). Предложение необходимо активировать до 31 декабря 2026 года.

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