Абоненты «Азеригаз» смогут подписывать договоры с помощью SİMA в цифровом формате

Внедрение цифровых решений в услуги и бизнес-процессы «Азеригаз» позволит абонентам выполнять ряд операций без бумажных документов и посещения центров клиентского обслуживания.

В рамках продолжающейся цифровой трансформации в Азербайджане сделан еще один важный шаг по переводу услуг в электронный формат. Интеграция цифровой подписи SİMA в рабочие процессы Производственного объединения «Азеригаз» позволила абонентам подписывать договоры в цифровом формате.

Теперь граждане могут подписывать договоры, связанные с газоснабжением, с помощью SİMA через платформу «mygov» и оформлять необходимые процедуры без посещения центра обслуживания. Такая же возможность доступна в центрах «ASAN xidmət» и «ASAN Kommunal», где договоры на газоснабжение для бытовых и небытовых абонентов оформляются в электронном виде и подписываются с помощью SİMA.

Новое решение упрощает процесс оформления документов, сокращает время, затрачиваемое на необходимые процедуры, и делает получение услуг более удобным для абонентов. Одновременно сокращение бумажного документооборота позволяет «Азеригаз» более гибко управлять внутренними операциями, совершенствовать контроль над процессами и вести документооборот в электронном формате.

На следующем этапе сотрудничества «Азеригаз» и «AzInTelecom» планируют расширить использование цифровых решений и внедрить их в другие сервисные и рабочие процессы.

«Концепция цифрового развития Азербайджанской Республики», утвержденная Указом Президента Азербайджанской Республики от 16 января 2025 года, определяет модернизацию государственных услуг и их переход на цифровые платформы в качестве одного из ключевых приоритетов.

Интеграция цифровой подписи SİMA в различные сферы не только упрощает повседневные задачи граждан, но и ускоряет переход услуг в цифровой формат. «AzInTelecom» продолжит расширять сферы применения SİMA, обеспечивая пользователям еще более удобный и доступный опыт получения цифровых услуг.

О SİMA İmza

SİMA — цифровая подпись нового поколения, разработанная ООО «AzInTelecom», входящим в состав AZCON Holding. «SİMA İmza» позволяет пользователям быстро и безопасно получать доступ к широкому спектру государственных и частных услуг. Получить цифровую подпись можно бесплатно через мобильное приложение без необходимости посещения центра обслуживания.