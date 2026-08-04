AnTuTu iyulun ən güclü subflaqman smartfonlarını açıqladı

AnTuTu 2026-cı ilin iyul ayı üzrə ən məhsuldar smartfonların reytinqini yeniləyib. Flaqmanlarla yanaşı, bençmark platforması ən güclü subflaqman modellərin siyahısını da dərc edib. Reytinqə Honor 600 Pro başçılıq edir.
AnTuTu-nun məlumatına görə, ilk altı pilləni MediaTek Dimensity 8500 seriyasına əsaslanan prosessorlarla təchiz edilmiş smartfonlar tutub.
Reytinqin lideri olan Honor 600 Pro Dimensity 8550 Elite çipi ilə təchiz edilib. Qeyd edək ki, bu, Çin bazarı üçün nəzərdə tutulan versiyadır. Smartfonun qlobal variantı isə Snapdragon 8 Elite platforması üzərində qurulub. Eyni prosessordan istifadə edən Honor Win Turbo üçüncü yerdə qərarlaşıb, ikinci pillədə isə Dimensity 8550 Super çipli Oppo Reno 16 yer alıb.
2026-cı ilin iyul ayının AnTuTu reytinqində ən güclü 10 subflaqman smartfonu:
- Honor 600 Pro
- Oppo Reno 16
- Honor Win Turbo
- Oppo K15 Pro
- Xiaomi 17T
- iQOO Z11
- Redmi Turbo 5
- realme Neo7 SE
- Oppo K13 Turbo 5G
- iQOO Z10 Turbo
Maraqlıdır ki, ilk onluğa daxil olan bütün smartfonlar MediaTek prosessorları ilə təchiz olunub.
Reytinq 1–31 iyul 2026-cı il tarixləri arasında Çin bazarında toplanmış nəticələr əsasında hazırlanıb. Siyahıya yalnız ən azı 1000 etibarlı AnTuTu testindən keçmiş smartfon modelləri daxil edilib.