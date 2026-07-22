YouTube hansı videoların monetizasiyadan məhrum ediləcəyini açıqladı

YouTube tərəfdaş proqramında gəlir əldə etmək hüququnu itirməyə səbəb ola biləcək məzmun növlərini daha ətraflı izah edib. Yeni qaydalar əsasən süni intellektlə kütləvi şəkildə hazırlanan videolara və yalnız baxış sayı toplamaq məqsədi daşıyan aşağı keyfiyyətli kontentə yönəlib.
YouTube-un Etibar və Təhlükəsizlik şöbəsinin rəhbəri Mett Helprinin sözlərinə görə, dəyişikliklərin məqsədi minimum yaradıcılıqla çoxlu sayda video hazırlayaraq gəlir əldə edən «kontent fermaları» ilə mübarizə aparmaqdır. Şirkət vurğulayır ki, süni intellektdən istifadə qadağan edilmir, lakin videolarda müəllifin yaradıcı yanaşması və məzmunun orijinallığı aydın görünməlidir.
Monetizasiya məhdudiyyətləri tətbiq ediləcək ilk kateqoriyaya AI, kompüter qrafikası və ya hazır şablonlarla hazırlanmış, bir-birindən demək olar ki, fərqlənməyən videolar daxildir. Hətta tədris videoları da geniş yayılmış materialları təkrarlayır və yeni dəyər təqdim etmirsə, bu qaydalara düşə bilər.
İkinci kateqoriyaya izləyicilərin emosiyalarını manipulyasiya edən videolar daxildir. Məsələn, əvvəlcə çətin vəziyyətdə göstərilən, daha sonra isə «xilas edilən» heyvanlarla bağlı süni ssenarilər. Belə məzmun paylaşan kanallar videoların necə hazırlanmasından asılı olmayaraq tərəfdaş proqramından çıxarılacaq.
Üçüncü kateqoriya isə maliyyə, hüquq, sağlamlıq və tibb mövzularında danışan real insanların AI vasitəsilə yaradılmış görüntülərini əhatə edir.
YouTube bildirir ki, kanalda bu üç kateqoriyadan olan videoların sayı çox olarsa, həmin kanal monetizasiya hüququnu itirə bilər. Yenilənmiş qaydalar 16 iyul tarixindən etibarən YouTube Partner Program-ın bütün iştirakçıları üçün qüvvəyə minib.