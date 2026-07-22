Представлен Garmin CIRQA: фитнес-браслет без экрана

Компания Garmin представила фитнес-браслет без экрана под названием CIRQA, предназначенный для круглосуточного отслеживания показателей здоровья, физической активности и сна.

По сравнению со своими конкурентами Garmin CIRQA имеет важное преимущество — для доступа к основным функциям не требуется платная подписка. Устройство выполнено в минималистичном дизайне, напоминающем стиль Whoop и Fitbit Air без дисплея, благодаря чему, как отмечает производитель, пользователь сможет меньше отвлекаться на уведомления и сосредоточиться на повседневной активности. Все показатели и рекомендации можно просматривать в приложении Garmin Connect.

Фитнес-браслет круглосуточно отслеживает пульс, насыщение крови кислородом и температуру кожи. Новый показатель Health Status помогает увидеть общую картину состояния организма на основе ключевых физиологических данных. Также CIRQA может отслеживать фазы сна, уровень стресса и менструальный цикл. Функция умного будильника разбудит пользователя вибрацией в фазе легкого сна в пределах 30 минут до заданного времени.

Модель поддерживает более 80 видов тренировок с функцией автоматического определения некоторых видов спорта. Встроенный модуль GPS отсутствует, поэтому для точной фиксации маршрута и расстояния во время бега или велопрогулок потребуется брать смартфон. Функция LiveTrack позволяет делиться своим местоположением в реальном времени с друзьями и родственниками. Доступны три фирменных инструмента Garmin: Body Battery (оценка энергии), Lifestyle Logging (дневник привычек) и Garmin Coach (персональный тренер).

Браслет способен работать до 10 дней на одном заряде. Его можно закреплять как на запястье, так и на предплечье, предусмотрен тканевый ремешок. Устройство совместимо со смартфонами на базе iOS и Android.

Garmin CIRQA уже поступил в продажу по цене $200. Модель предлагается в двух размерах и четырех расцветках: черной, синей, серой и бордовой.