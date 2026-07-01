Представлен кроссовер BMW X5 (2027) – обновленный дизайн и пять вариантов силовых установок

Компания BMW представила кроссовер X5 2027 модельного года. Новая модель получила новый дизайн в фирменном стиле Neue Klasse, переработанный интерьер и пять вариантов силовых установок. BMW X5 (2027) построен на модернизированной платформе CLAR. Кроссовер выйдет на рынок с бензиновыми и дизельными турбодвигателями, также покупателям предложат две версии с подключаемым гибридом и впервые — электрическую модификацию iX5. Позже линейку пополнит водородная версия BMW iX5 Hydrogen с запасом хода до 750 км, ее выход запланирован на 2028 год.

По сравнению с предшественником новый X5 стал примерно на 5,5 см длиннее. Масса тоже увеличилась: базовая бензиновая версия весит около 2365 кг, подключаемый гибрид — около 2715 кг, а полностью электрический iX5 — почти 2900 кг.

По дизайну X5 значительно отличается от своего предшественника, от привычного облика не осталось и следа. Внешне кроссовер очень напоминает ранее представленный электрический iX3. Новая модель получила монолитный кузов с вырезом в передней части. Фары — с Х-образными светодиодными лентами, двойная радиаторная решетка стала существенно уже, а передний бампер теперь дополняется огромным воздухозаборником. Автомобиль лишился привычных дверных ручек: вместо них используются компактные элементы, встроенные в стойки кузова. Открыть двери можно с помощью компактных электроприводов при незначительном нажатии на них, с брелока или через фирменное приложение. BMW расширила палитру оттенков кузова и набор колесных дисков, добавив 23-дюймовые.

Базовой станет версия X5 40 xDrive с трехлитровым рядным турбомотором и 48-вольтовой системой «мягкого» гибрида. Силовая установка развивает около 400 л. с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч примерно за 5,1 секунды. Подключаемый гибрид X5 50e сочетает тот же двигатель с электромотором. Совокупная мощность достигает 489 л. с., батарея емкостью 26,5 кВт·ч обеспечивает запас хода 71 км на чистом электричестве. Время разгона до 100 км/ч — за 4,6 секунды. Также в линейке появится более мощная версия X5 M60e с отдачей 612 л. с. Полностью электрический iX5 60 xDrive оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью 578 л. с. и аккумулятором емкостью 141 кВт·ч для Европы (144 кВт·ч для США). По циклу WLTP запас хода достигает около 845 км, а по оценке EPA — до 700 км. Электромобиль построен на 800-вольтовой архитектуре и поддерживает зарядку мощностью до 460 кВт, позволяющую восполнить заряд с 10 до 80% примерно за 22 минуты. Также предусмотрена функция питания внешних бытовых потребителей. X5 комплектуется адаптивной подвеской, которую предложат с базовой версией. Опционально будут доступны адаптивное шасси и система стабилизации крена. В состав комплекса безопасности введено оборудование, обеспечивающее второй уровень автономности.

Салон тоже полностью переработан. В стандартную комплектацию входит искусственная кожа Veganza (кожаная обивка Merino как дополнительная опция), четырехзонный климат-контроль и панорамная крыша. Декоративные поверхности изготовлены из сланца и стекла. В салоне установлены фирменный панорамный дисплей Panoramic iDrive, 17,9-дюймовый центральный дисплей, новый проекционный дисплей с трехмерной графикой и опциональный 14,6-дюймовый экран для переднего пассажира. Кроме того, кроссовер оснастили новым рулевым колесом. ИИ-помощник способен не только управлять функциями автомобиля, но и отвечать на вопросы водителя. Есть возможность подключения к смартфонам через Apple CarPlay и Android Auto.

Продажи BMW X5 начнутся в конце октября 2026 года. Электрическая и гибридные версии появятся в начале 2027 года. Цена базовой версии X5 40 xDrive стартует с $71 250, подключаемого гибрида X5 50e — от $78 950, а электрическая версия iX5 60 xDrive – от $81 250.