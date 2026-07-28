Threads istifadəçiləri artıq Meta AI ilə şəxsi mesajlarda da söhbət edə biləcəklər

Meta Threads platformasına daha bir süni intellekt funksiyası əlavə edib. Artıq istifadəçilər Meta AI köməkçisi ilə təkcə paylaşımlarda deyil, həm də şəxsi mesajlar (DM) vasitəsilə birbaşa ünsiyyət qura biləcəklər.
Bundan əvvəl bəzi ölkələrdə Threads istifadəçiləri Meta AI ilə yalnız açıq paylaşımlarda qarşılıqlı əlaqə yarada bilirdilər. Yeniləmə isə süni intellektlə fərdi söhbət aparmağa imkan verir və istifadəçilər üçün daha rahat ünsiyyət təcrübəsi təqdim edir.
Meta bu addımla istifadəçiləri öz ekosistemində saxlamağı hədəfləyir. Şirkət istəyir ki, insanlar suallarını cavablandırmaq və tövsiyələr almaq üçün ChatGPT və ya Google Gemini kimi üçüncü tərəf xidmətlərinə keçmək əvəzinə, birbaşa Threads daxilində Meta AI-dan istifadə etsinlər.
Yeni inteqrasiya sayəsində istifadəçilər Threads paylaşımlarını, şəkilləri, videoları və keçidləri birbaşa Meta AI ilə paylaşa, əlavə suallar verə və mövzuları daha ətraflı müzakirə edə biləcəklər.
Meta bildirib ki, yeniləmə bazar ertəsindən etibarən mərhələli şəkildə bütün dünyada istifadəyə veriləcək. Eyni zamanda şirkət Meta AI-nın Threads lentində işləməsini hələ də bir sıra ölkələrdə sınaqdan keçirdiyini və istifadəçi rəylərindən sonra bu funksiyanın daha geniş auditoriyaya təqdim ediləcəyini qeyd edib.
Şirkətin fikrincə, Meta AI-nın Threads-ə daha sıx inteqrasiyası platformanı təkcə sosial şəbəkə deyil, həm də məlumat əldə etmək və tövsiyələr almaq üçün istifadəçilərin tətbiqdən çıxmasına ehtiyac qalmayan vahid xidmətə çevirəcək.