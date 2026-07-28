Steam-də döyüş sənətləri festivalı başladı – məşhur oyunlara böyük endirimlər var

Valve növbəti tematik kampaniyaya start verib. Bu dəfə Steam platformasında Şərq döyüş sənətlərinə həsr olunmuş endirim həftəsi keçirilir və onlarla məşhur oyun daha sərfəli qiymətlərlə təklif olunur.
Kampaniya çərçivəsində təkcə klassik döyüş oyunları deyil, həm də döyüş sənətlərindən ilhamlanan müxtəlif janrlı layihələr endirimə düşüb. Siyahıda Sifu və Absolver kimi məşhur döyüş oyunları ilə yanaşı, yeni soulslike layihəsi Wuchang: Fallen Feathers da yer alıb.
Bundan əlavə, oyunsevərlər Forestrike adlı uğurlu indie layihəsini, Shadow Warrior şuter-sləşerini və Shadow Tacticstaktiki gizlilik oyununu da endirimlə əldə edə bilərlər. Beləliklə, kampaniya müxtəlif janrları sevən oyunçular üçün geniş seçim təqdim edir.
Valve bildirib ki, «Şərq döyüş sənətləri həftəsi» kampaniyası 30 iyul tarixinədək davam edəcək. Bu müddət ərzində seçilmiş oyunları endirimli qiymətlərlə almaq mümkün olacaq.