“SİMA İmza” ilə bütün vergi xidmətləri cibinizdə!

SİMA yeni nəsil rəqəmsal vergi ödəyiciləri üçün bütün elektron vergi xidmətlərini daha əlçatan edir.
II rüb üzrə vergi hesabat dövrü olduğunu nəzərə alaraq, sahibkarlar və ya şirkət rəhbərləri istənilən zaman, istənilən yerdən sadəcə mobil telefonla biznes elektron imzası əldə edə bilərlər.
Xidmət mərkəzlərinə getmək zərurətini aradan qaldıran “SİMA İmza” ilə bütün növ vergi bəyannamələrinin, o cümlədən ƏDV, gəlir vergisi, sadələşdirilmiş vergi, mənfəət vergisi və vahid bəyannamənin təqdim edilməsi mümkündür.
Biznes subyektləri üçün yeni nəsil rəqəmsal imzanın daha bir üstünlüyü hazırda pulsuz əldə olunmasıdır. Belə ki, “SİMA İmza” tətbiqində biznes imzası əldə edərkən 6AYPULSUZ promokodunu yazmaqla sahibkar və hüquqi şəxslər 6 ay boyunca imzadan ödənişsiz istifadə edə bilərlər. Daha sonra abunəliyi istəyə görə, aylıq 2.40 AZN, 1 illik 25 AZN, 3 illik isə 55 AZN-ə yeniləmək mümkündür. Tariflərdə heç bir əlavə ödəniş və gizli xərc yoxdur.
“SİMA İmza” haqqında
SİMA yeni nəsil rəqəmsal imza AZCON Holding şirkətlərindən olan “AzInTelecom” MMC tərəfindən 2022-ci ildə yaradılıb. “SİMA İmza” istifadəçilərə müxtəlif dövlət və özəl xidmətlərdən təhlükəsiz və sürətli şəkildə yararlanmağa imkan verən rəqəmsal imza həllidir. Biznes imzasının əldə edilməsi zamanı abunə haqqından başqa heç bir gizli və əlavə xərc yoxdur.
“SİMA İmza” fərdi sahibkar həlli: https://www.youtube.com/watch?v=oQRBHfFqI04
“SİMA İmza” hüquqi şəxs həlli: https://www.youtube.com/watch?v=P_18Rmp-uQo&t=104s
“SİMA İmza” səlahiyyət ötürülməsi: https://www.youtube.com/shorts/9K5FZ90sBpw