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Решение «SİMA İmza» с распознаванием лица будет применяться при выборе арендного жилья

AzInTelecom

Биометрическая технология цифровой подписи SİMA будет применяться при последующих продажах жилья, проводимых Ипотечным и гарантийным фондом кредитов (İKZF) в рамках механизма аренды.

Согласно нововведению, граждане смогут подтверждать свои заявки на выбор арендного жилья не с помощью пароля или других способов подтверждения, а исключительно с помощью функции распознавания лица «SİMA İmza».

Этот подход внедрен для обеспечения безопасности и прозрачности процесса отбора, а также для предотвращения вмешательства посторонних лиц от имени других заявителей. Благодаря биометрической идентификации каждое подтверждение осуществляется непосредственно при участии владельца заявки.

С инструкцией по использованию метода биометрической идентификации «SİMA İmza» можно ознакомиться по этой ссылке.

О SİMA İmza

SİMA — цифровая подпись нового поколения, разработанная ООО AzInTelecom, входящим в состав AZCON Holding. Решение позволяет пользователям быстро подписывать документы и обращения в любое время и из любого места без использования физического носителя. Получить цифровую подпись SİMA бесплатно можно через мобильное приложение без посещения сервисного центра.

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