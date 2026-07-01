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1 июля, 2026
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Ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion для Switch 2 выйдет 11 августа

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Bethesda Softworks сообщила, что The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered для Nintendo Switch 2 выйдет 11 августа. Анонс сопровождался трейлером, в котором главного героя преследует комичный NPC — Восторженный фанат.

Предзаказы игры уже стартовали в некоторых регионах eShop. RPG также получит физическое издание с полноценным картриджем, а не картой-ключом для активации. В портативном режиме игра будет работать в 900p@30fps, а в стационарном — в 1080p@30fps. В обоих случаях с технологией масштабирования изображения DLSS.

На ПК, PS5 и Xbox Series X|S экшен-RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышел в апреле 2025 года. Переиздание получило «в основном положительные» отзывы в Steam.

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