Ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion для Switch 2 выйдет 11 августа

Bethesda Softworks сообщила, что The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered для Nintendo Switch 2 выйдет 11 августа. Анонс сопровождался трейлером, в котором главного героя преследует комичный NPC — Восторженный фанат.
Предзаказы игры уже стартовали в некоторых регионах eShop. RPG также получит физическое издание с полноценным картриджем, а не картой-ключом для активации. В портативном режиме игра будет работать в 900p@30fps, а в стационарном — в 1080p@30fps. В обоих случаях с технологией масштабирования изображения DLSS.
На ПК, PS5 и Xbox Series X|S экшен-RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered вышел в апреле 2025 года. Переиздание получило «в основном положительные» отзывы в Steam.