Motorola запустила сервис Global Connect для подключения мобильного интернета в роуминге через eSIM

Компания Motorola, в партнерстве с провайдером Gigs, запустила сервис Global Connect, предназначенный для подключения мобильного интернета в роуминге через eSIM. Пользователям больше не нужно искать местного оператора или устанавливать новую цифровую SIM-карту при каждой смене страны — сеть автоматически переключается на поддерживаемых операторов.

Сервис стал первым встроенным решением подобного уровня для смартфонов Motorola на базе Android. На текущем этапе приложение доступно в Google Play для пользователей в странах Латинской Америки (Бразилии, Мексике, Аргентине, Перу и Чили). Расширение географии присутствия, включая запуск в Германии и Великобритании, намечено на конец 2026 года.

В честь запуска нового сервиса Motorola предлагает 1 Gb мобильного интернета бесплатно. Этот пакет можно использовать более чем в 160 странах и регионах мира, в течение ограниченного времени в роуминге. После исчерпания бесплатного пакета дополнительный трафик можно приобрести непосредственно через приложение:

1 Gb на 30 дней — $3;

3 Gb — $5;

5 Gb — $6;

10 Gb — $10;

20 Gb — $14.

Пока что Global Connect поддерживает только мобильный интернет, голосовые вызовы и SMS недоступны. В Motorola объясняют это тем, что большинство пользователей во время путешествий общаются через интернет-мессенджеры, поэтому традиционная связь постепенно теряет актуальность. Воспользоваться новой услугой могут владельцы всех смартфонов Motorola с поддержкой eSIM, включая бюджетный Moto G Play 2026.