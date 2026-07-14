Intel kosmos üçün Starfire çiplərini təqdim etdi: ekstremal şəraitdə işləyəcək AI prosessorları

Intel kosmik texnika üçün hazırlanmış yeni Starfire prosessorlarını təqdim edib. Yeni çiplər -55°C-dən +125°C-yə qədər temperatur diapazonunda işləyə bilir və radiasiyanın təsirlərinə qarşı xüsusi qorunma ilə təchiz olunub.
Starfire prosessorları ABŞ-da Intel 18A texnoloji prosesi ilə istehsal ediləcək və iki fərqli versiyada satışa çıxacaq. Hər iki model 8 nüvəyə malikdir: 4 yüksək məhsuldarlıqlı P-Core və 4 enerjiyə qənaət edən LPE-Core nüvəsi, həmçinin üç blokdan ibarət NPU (neyron prosessoru) ilə təchiz olunub.
Intel çipləri radiasiyanın yaratdığı TID, SEL və SEE kimi təsirlərə davamlı edib. Bundan əlavə, platforma Foveros çoxkristallı arxitekturası əsasında hazırlanıb və müxtəlif texnoloji proseslərlə istehsal olunan komponentləri bir korpusda birləşdirir.
Kiçik modeldə prosessor nüvələri 1 GHz və 850 MHz, böyük modeldə isə müvafiq olaraq 3,1 GHz və 2,1 GHz tezlikdə işləyir.
Qrafik hissə 4 Xe nüvəsi və 64 icra bloku (EU) ilə təchiz edilib. Onun tezliyi baza modelində 800 MHz–1 GHz, daha güclü versiyada isə 2 GHz təşkil edir. Prosessor nüvələri və NPU Intel 18A, qrafik modulu isə Intel 3 texnoloji prosesi ilə istehsal olunur.
Texniki göstəricilərə görə, baza modelinin TDP dəyəri 10 Vt, AI məhsuldarlığı isə 45 TOPS təşkil edir. Daha güclü versiya 35 Vt TDP və 75 TOPS AI performansı təklif edir.
Yeni çiplər LPDDR5 və DDR5 operativ yaddaşını dəstəkləyir, əlavə avadanlıqların qoşulması üçün isə 12 PCIe 4.0 xətti ilə təchiz olunub.