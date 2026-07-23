Azercell расширяет сотрудничество с глобальными технологическими компаниями для ускорения внедрения инноваций на базе искусственного интеллекта

Компания начала сотрудничество со Starburst — ведущим поставщиком корпоративных платформ для работы с данными и искусственным интеллектом

В рамках долгосрочной стратегии цифровой трансформации ООО «Azercell Telecom» продолжает развивать свои компетенции в области искусственного интеллекта, расширяя сотрудничество с ведущими мировыми технологическими компаниями. Новое партнерство со Starburst — одним из ведущих поставщиков корпоративных платформ для работы с данными и ИИ — стало очередным важным шагом на пути к созданию современной экосистемы данных, готовой к внедрению технологий искусственного интеллекта. Такая инфраструктура обеспечивает более быстрое внедрение инноваций и позволяет принимать решения на основе всестороннего анализа данных.

Благодаря новому партнерству компания Azercell модернизировала подход к управлению корпоративными данными, создав единую среду хранения и обработки информации, которая упрощает доступ к данным для всех подразделений компании. Платформа позволяет командам эффективнее анализировать данные, способствует разработке решений на базе искусственного интеллекта и создает масштабируемую основу для дальнейших инноваций.

Устранение разрозненности данных и обеспечение удобного доступа к достоверной информации повышают эффективность взаимодействия между бизнес- и ИТ-подразделениями, ускоряют аналитические процессы, способствуют принятию более обоснованных решений и повышают операционную эффективность компании. Кроме того, инициатива поддерживает реализацию стратегии Azercell по интеграции технологий искусственного интеллекта в широкий спектр внутренних бизнес-процессов и клиентских сервисов.

Сотрудничество со Starburst отражает более широкую стратегию Azercell по формированию устойчивой экосистемы международных технологических партнерств с целью развития своих возможностей в области искусственного интеллекта. В последние годы компания последовательно расширяет взаимодействие с мировыми технологическими лидерами, укрепляя свои позиции в качестве одного из ключевых драйверов развития цифровой экосистемы Азербайджана.

Инициатива была особо отмечен компанией Starburst, которая включила опыт Azercell в свою глобальную публикацию об успешных проектах. Статья знакомит международную аудиторию с подходом Azercell к созданию современной корпоративной платформы данных для внедрения технологий искусственного интеллекта и демонстрирует результаты цифровой трансформации компании.