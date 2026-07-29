Granola Apple Watch üçün tətbiqini təqdim etdi

Süni intellekt əsaslı qeydlər tətbiqi Granola artıq Apple Watch üçün də istifadəyə verilib. Yeni tətbiq istifadəçilərə smartfonu cibdən çıxarmadan görüşləri yazmağa və onları avtomatik mətnə çevirməyə imkan verir.
İstifadəçilər Granola-nı saatın əsas ekranındakı vidcetlərdən biri kimi əlavə edərək istənilən vaxt səs yazısını başlada bilərlər. Tətbiq həmçinin qarşıdan gələn görüşlər barədə xatırlatmalar göstərir və ötən il istifadəyə verilmiş iOS tətbiqi ilə tam sinxron işləyir.
Granola-nın həmtəsisçisi Kris Pedreqal bildirib ki, Apple Watch tətbiqi xüsusilə üzbəüz keçirilən görüşlər üçün hazırlanıb. Məsələn, iki nəfərin gəzinti zamanı söhbət etdiyi görüşlərdə istifadəçi telefonunu çıxarmadan bütün danışığı qeydə ala bilər.
Şirkətin sözlərinə görə, daxili sınaqlar zamanı Apple Watch istifadə edən əməkdaşların böyük hissəsi mobil tətbiqdən istifadəni saat üzərinə köçürüb ki, bu da yeni həllin praktikliyini göstərir.
Son dövrlərdə bazarda görüşləri yazmaq və transkripsiya etmək üçün müxtəlif əlavə cihazlar təqdim olunsa da, Granola ayrıca avadanlıq hazırlamaq əvəzinə Apple Watch üçün tətbiq yaratmağı daha məqsədəuyğun hesab edib.
Qeyd edək ki, Granola bu ilin əvvəlində 125 milyon dollarlıq Series C investisiya raundunu uğurla başa vuraraq «unikorn» statusu qazanmışdı.