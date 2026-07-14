Google-un yeni AI modeli ağıllı saat məlumatları əsasında fərdi sağlamlıq tövsiyələri verəcək

Google ağıllı saat və fitnes bilərziklərindən toplanan məlumatları analiz etmək üçün hazırlanmış yeni SensorFM süni intellekt modelini təqdim edib. Şirkətin məlumatına görə, model Fitbit və Pixel Watch cihazlarından əldə olunan 1 trilyondan çox dəqiqəlik anonimləşdirilmiş məlumat əsasında öyrədilib. Məlumat bazasına 100-dən çox ölkədən 5 milyon istifadəçinin göstəriciləri daxil edilib ki, bu da bu sahədə indiyədək istifadə olunmuş ən böyük məlumat toplusu hesab olunur.
SensorFM eyni anda ürək döyüntüsünü, ürək ritminin dəyişkənliyini, qandakı oksigen səviyyəsini, fiziki aktivliyi, yuxu mərhələlərini, dəri temperaturunu, stress səviyyəsini və digər fizioloji göstəriciləri analiz edə bilir. Mövcud həllərin əksəriyyətindən fərqli olaraq, model əvvəlcədən işarələnmiş tibbi məlumatlar olmadan öyrədilib və insan orqanizminin göstəricilərindəki qanunauyğunluqları müstəqil şəkildə müəyyən etməyi bacarıb.
Sınaqlar zamanı SensorFM ürək-damar xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi, yuxu keyfiyyəti, psixi sağlamlıq və həyat tərzi ilə bağlı 35 müxtəlif tapşırıq üzrə yoxlanılıb. Google bildirir ki, model 35 testdən 34-də ənənəvi yanaşmaları geridə qoyub. Bundan əlavə, o, məhdud sayda tibbi məlumat olduqda belə yüksək dəqiqlik nümayiş etdirib ki, bu da diaqnostik məlumatların az olduğu elmi tədqiqatlar üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.
Google hesab edir ki, SensorFM gələcəkdə fərdi AI sağlamlıq köməkçilərinin əsasını təşkil edə bilər. Belə sistemlər istifadəçinin fizioloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq ağıllı saat və digər taxılan cihazlardan gələn məlumatları davamlı şəkildə analiz edəcək, sağlamlıq vəziyyətini qiymətləndirəcək və fərdiləşdirilmiş tövsiyələr təqdim edəcək.
Şirkət həmçinin vurğulayır ki, SensorFM müxtəlif xəstəliklər üçün ayrıca alqoritmlər hazırlamaq əvəzinə, yeni tibbi vəzifələrə daha sürətli uyğunlaşdırıla bilir. Bu isə gələcəkdə süni intellekt əsaslı tibbi xidmətlərin inkişafını əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirə bilər.