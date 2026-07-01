Google Gemini ilə səsli e-poçt axtarışını istifadəyə verir

Google Gmail Live adlı yeni funksiyanı sınaqdan keçirməyə başlayıb. Bu yenilik sayəsində istifadəçilər elektron məktubları artıq açar sözlərlə deyil, adi danışıq dili ilə səsli sorğular vasitəsilə axtara biləcəklər. Məsələn, aviaşirkətin adını və ya məktubun mövzusunu xatırlamağa ehtiyac qalmayacaq — sadəcə «Növbəti səfərim nə vaxtdır?» və ya «Son sifarişimlə bağlı nə yenilik var?» demək kifayət edəcək.
Yeni funksiyanın əsasında Gemini Live dayanır və o, Gmail-i adi poçt xidmətindən interaktiv AI köməkçisinə çevirir. İstifadəçi səsli sorğu verdikdən sonra sistem bütün məktubları analiz edir, uyğun məlumatı tapır və cavabı həm mətn, həm də səs formatında təqdim edir. Eyni zamanda nəticənin hansı məktublara əsaslandığını da göstərir.
Gmail Live birbaşa axtarış sətrinə inteqrasiya olunacaq. Adi axtarış düyməsi mətn əsaslı Ask Gmail rejimini açacaq, Gemini ikonuna toxunmaq isə səsli köməkçini işə salacaq.
Google bildirir ki, əsas məqsəd istifadəçiləri dəqiq açar sözlərdən asılılıqdan xilas etməkdir. Hazırda uçuş və ya sifariş barədə məlumat tapmaq üçün aviaşirkətin adını və ya məktubun tarixini xatırlamaq lazımdır. Yeni sistem isə səyahət, rezervasiya, çatdırılma və ya yazışmalarda qeyd olunan istənilən hadisə haqqında sadə dillə sual verməyə imkan yaradacaq.
Hazırda Gmail Live Android və iOS platformalarında test mərhələsindədir. Google funksiyanı bu yay Google AI Pro və Google AI Ultra abunəçiləri üçün mərhələli şəkildə istifadəyə verməyi planlaşdırır.
Beləliklə, Gmail elektron məktublarda axtarışa tamamilə yeni yanaşma gətirir. Minlərlə məktub arasında qovluqlar, filtrlər və mürəkkəb axtarış sorğuları əvəzinə istifadəçilər lazım olan məlumatı sadəcə danışaraq tapa biləcəklər.