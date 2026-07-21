Apple tarixinin ən güclü çipini hazırladı, amma heç vaxt satışa çıxarmadı

Apple-ın Mac Pro xətti ilə bağlı reallaşmayan planlarının yeni təfərrüatları məlum olub. Bloomberg jurnalisti Mark Qurmanın məlumatına görə, şirkət Ultra seriyasından da güclü olan Extreme adlı prosessorlar hazırlayıb. Lakin layihə bazara çıxmazdan əvvəl ləğv edilib və onunla birlikdə bir neçə yeni Mac Pro modeli də işıq üzü görməyib.
Mənbənin sözlərinə görə, Apple M2 Extreme və M3 Extreme adlı iki prosessor hazırlamışdı. Onların Ultra çipləri ilə müqayisədə təxminən iki dəfə çox CPU və GPU nüvəsinə sahib olması planlaşdırılırdı. Beləliklə, bu prosessorlar şirkət tarixinin ən məhsuldar çipləri olacaqdı. Ancaq yüksək inkişaf xərcləri və bu qədər bahalı məhsula kifayət qədər tələbatın olmayacağı ilə bağlı narahatlıqlar səbəbindən layihə dayandırılıb.
Extreme prosessorlarının ləğvi ilə yanaşı, J170 və J190 kod adlı iki yeni Mac Pro modeli də istehsala buraxılmayıb. J170 modelinin Intel prosessorlu son Mac Pro olması nəzərdə tutulurdu. J190 isə M3 Ultra çipi ilə təchiz edilərək Mac Studio ilə birlikdə 2025-ci ilin əvvəlində təqdim olunmalı idi. Lakin bu model də seriya istehsalına keçməyib.
Hazırda Apple-ın peşəkar istifadəçilər üçün ən güclü kompüteri Mac Studio hesab olunur. Onun M3 Ultra (32 CPU və 80 GPU nüvəsi), 96 GB vahid yaddaş və 16 TB yaddaşla təchiz edilmiş ən yüksək konfiqurasiyasının qiyməti 14 299 ABŞ dollarıdır. Bununla belə, artıq bu payız M5 Ultra prosessoru ilə yenilənmiş versiyanın təqdim ediləcəyi gözlənilir.