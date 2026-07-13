Apple OpenAI-ni məhkəməyə verdi: kommersiya sirlərinin oğurlanmasında ittiham olunur

Apple OpenAI, io Products startapı və şirkətin iki keçmiş əməkdaşına qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. İddiada onların Apple-a məxsus kommersiya sirlərindən qanunsuz istifadə etdikləri və məxfi məlumatları OpenAI-nin maraqları naminə ötürdükləri bildirilir.
Şirkətin açıqlamasına görə, əsas fiqurlar Apple-ın məhsul dizaynı üzrə keçmiş vitse-prezidenti Tanq Tan və mühəndis Çan Lyudur. Apple iddia edir ki, Tan OpenAI-də işə qəbul müsahibələri zamanı hələ də Apple-da çalışan əməkdaşlardan məxfi layihələr barədə məlumat almağa çalışıb. O, daxili kod adlarından istifadə edib, namizədlərdən görüşlərə real komponentlər, prototiplər və mühəndislik materialları gətirmələrini istəyib.
İddiaya əsasən, OpenAI-yə keçmək istəyən bəzi əməkdaşlardan CAD modelləri, texniki sənədlər, təchizatçılar haqqında məlumatlar və digər daxili materialları paylaşmaları da tələb olunub.
Apple mühəndis Çan Lyu ilə bağlı da ciddi ittihamlar irəli sürür. Şirkətin sözlərinə görə, o, işdən ayrıldıqdan sonra təhlükəsizlik sistemindəki boşluqdan istifadə edərək 1000-dən çox səhifəlik mühəndislik sənədlərini, o cümlədən çap lövhələri və digər aparat komponentləri ilə bağlı məlumatları yükləyib. Bundan başqa, Apple onun iş noutbukunu geri qaytarmadığını və OpenAI-yə keçməyə hazırlaşan digər əməkdaşlara müsahibədən əvvəl hansı daxili materialları öyrənməli olduqları barədə məsləhətlər verdiyini iddia edir.
OpenAI isə bütün ittihamları qəti şəkildə rədd edib. «Biz digər şirkətlərin kommersiya sirlərində maraqlı deyilik. Prioritetimiz bütün dünyada insanların imkanlarını genişləndirən innovativ texnologiyalar yaratmaqdır» — OpenAI-nin strateji kommunikasiyalar üzrə direktoru Dryu Pusaterri bildirib.
Apple iddia edir ki, OpenAI əldə edilən məlumatlardan şirkətin təchizatçıları ilə işləyərkən istifadə edib. Məhkəmə sənədlərinə görə, OpenAI Apple-ın uzunmüddətli istehsal tərəfdaşlarına daxili terminologiyadan istifadə etməklə müraciət edib və hətta Apple-ın metal emalı texnologiyasını üçüncü tərəf podratçı vasitəsilə təkrarlamağa cəhd göstərib.
Apple bildirir ki, hazırda OpenAI-də 400-dən çox keçmiş Apple əməkdaşı çalışır və məhkəmə iddiasında göstərilən faktlar daha genişmiqyaslı problemin yalnız bir hissəsi ola bilər.
Qeyd edək ki, bu məhkəmə çəkişməsi OpenAI-nin Apple-ın keçmiş baş dizayneri Coni Ayv ilə birlikdə hazırladığı ilk istehlakçı cihazını təqdim etməyə hazırlaşdığı bir vaxta təsadüf edir. Şirkət bu məqsədlə io Products startapını 6,5 milyard dollara satın almışdı.