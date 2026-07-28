Apple ilk suya davamlı iPad modelini təqdim etməyə hazırlaşır

Apple uzun illərdir iPad planşetlərini suya qarşı qoruma funksiyası olmadan təqdim etsə də, görünür, bu vəziyyət yaxın zamanda dəyişəcək. Bloomberg-in yaydığı məlumata görə, şirkət tarixində ilk dəfə suya davamlı korpusa malik iPad modelini satışa çıxarmağa hazırlaşır.
Mənbənin iddiasına əsasən, bu yenilik ilk olaraq yeni nəsil iPad mini modelində debüt edəcək. Suya davamlılığı təmin etmək üçün Apple cihazın konstruksiyasında bir sıra dəyişikliklər edəcək. Onlardan biri ənənəvi dinamiklərdən imtina olunaraq səsin ekranın vibrasiyası vasitəsilə ötürülməsi texnologiyasına keçid ola bilər.
Bildirilir ki, yeni iPad mini seriyada ilk dəfə OLED ekranla təchiz ediləcək. Bununla belə, ekranın yenilənmə tezliyinin 60 Hz olacağı gözlənilir.
Planşetin hansı prosessorla təchiz ediləcəyi hələ açıqlanmasa da, mənbələr onun hazırkı nəsildən daha güclü çip alacağını bildirirlər. Ehtimala görə, söhbət Apple A19 Pro prosessorundan gedir. Bu çipin iPhone Air modelində də istifadə olunacağı gözlənilir.
Apple, adətən olduğu kimi, bu məlumatları rəsmi şəkildə nə təsdiqləyib, nə də təkzib edib. Buna görə də bütün detallar hələlik qeyri-rəsmi mənbələrə əsaslanır.