Reuters: Tesla əməkdaşları avtopilot sisteminə etibar etmir

Tesla şirkəti ilə bağlı aparılan araşdırma maraqlı məqamları üzə çıxarıb. Reuters-in məlumatına görə, süni intellekt sistemlərinin hazırlanması və öyrədilməsi ilə məşğul olan bəzi Tesla əməkdaşları şirkətin avtopilot texnologiyasına tam güvənmir və sükan arxasında ona etibar etməyə hazır deyil.
Tesla uzun illərdir Full Self-Driving (FSD) sistemini demək olar ki, tam hazır avtonom idarəetmə texnologiyası kimi təqdim edir. Lakin Reuters jurnalistləri Tesla avtomobillərinin iştirakı ilə baş verən qəzaları ABŞ-ın federal yol-nəqliyyat statistikası ilə müqayisə etdikdən sonra fərqli nəticələr əldə ediblər.
Şirkət daha əvvəl FSD sisteminin adi sürücülüklə müqayisədə 10 dəfə daha təhlükəsiz olduğunu iddia etmişdi. Reuters-in hesabatına görə isə bu göstərici reallıqda xeyli yüksək göstərilmiş ola bilər.
Keçmiş Tesla əməkdaşlarının sözlərinə görə, onlar FSD sistemində piyadaların, yol təmiri zonalarının, motosikletlərin və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin tanınması ilə bağlı müxtəlif problemlərlə mütəmadi qarşılaşıblar.
Məlumata əsasən, Tesla daxilində avtomobillərin insanları vurmağa çox yaxın olduğu hadisələri araşdıran xüsusi komanda da fəaliyyət göstərib. Həmçinin bildirilir ki, daha aqressiv sürüş rejiminin tətbiqindən sonra bəzi hallarda sistem icazə verilən sürəti təxminən 30 km/saat aşırıb.
Reuters araşdırmasında Tesla-nın robotaksi layihəsinə də xüsusi diqqət ayırıb. İddialara görə, İlon Mask şirkətin ətraflı yol xəritələrinə ehtiyac olmadığını desə də, robotaksi marşrutları istifadəyə verilməzdən əvvəl həftələrlə skan edilib və yollardakı obyektlər əl ilə işarələnib.
Tesla isə bu iddialarla bağlı rəsmi mövqeyini açıqlamayıb.