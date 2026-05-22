Xiaomi YU7 GT установил рекорд на трассе Нюрбургринг среди внедорожников

22 мая, 2026
Xiaomi Auto, автомобильное подразделение китайского технологического гиганта, объявило, что новый электрический кроссовер Xiaomi YU7 GT установил абсолютный рекорд круга среди серийных внедорожников на легендарной трассе Nordschleife (Северная петля), расположенной на автодроме Нюрбургринг в Германии.

Электрокроссовер Xiaomi YU7 GT в спецверсии с пакетом Track Package проехал круг за 7 минут 34,931 секунды. Китайская модель оказалась почти на две секунды быстрее, чем Audi RS Q8 Performance (7 минут 36,698 секунды), рекорд за которым держался с 2024 года. До этого, с 2021 года, самым быстрым кроссовером на немецкой трассе был Porsche Cayenne Turbo GT Coupe (7 минут 38,925 секунды).

За рулем YU7 GT был ведущий тест-пилот Xiaomi Auto Жэнь Чжоуцань, он стал первым китайским гонщиком, получившим официальный сертификат о прохождении знаменитой трассы с рекордным результатом.

