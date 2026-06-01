Əfsanəvi BMW M3 dövrü başa çatır: model istehsaldan çıxarılır

BMW özünün ən məşhur idman avtomobillərindən biri olan BMW M3-ün benzin mühərrikli versiyası ilə vidalaşmağa hazırlaşır. 2020-ci ildən istehsal olunan G80 kuzovlu modelin istehsalı 2027-ci ildə dayandırılacaq.
Məlumata görə, benzinlə işləyən BMW M3-ün istehsalı hətta 2027-ci ilin fevral ayında yekunlaşa bilər. Modelin son versiyası isə mexaniki sürətlər qutusu ilə təchiz ediləcək məhdud sayda buraxılacaq BMW M3 CS Handschalter olacaq.
Lakin BMW M3 adından imtina etmir. Əksinə, əfsanəvi model tamamilə yeni elektrik versiyası ilə geri qayıdacaq. Hazırda BMW M3 EV ictimai yollarda sınaqlardan keçirilir və onun rəsmi təqdimatının gələn il baş tutacağı gözlənilir.
Yeni model BMW-nin Neue Klasse platforması üzərində qurulacaq. Şirkətin açıqlamasına görə, M eDrive arxitekturası və Gen6 texnologiyası əvvəlki nəsil elektromobillərlə müqayisədə təxminən 30% daha böyük yürüş ehtiyatı və 30% daha sürətli şarj yığımı təklif edəcək.
Elektrikli M3-ün ən maraqlı xüsusiyyəti isə dörd elektrik mühərriki olacaq. Hər təkərə ayrıca mühərrik quraşdırılacaq və onların işi xüsusi M Dynamic Performance Control proqram təminatı tərəfindən idarə olunacaq. Sistem gücün təkərlər arasında paylanmasını və avtomobilin döngələrdə davranışını optimallaşdıracaq.
İlkin məlumatlara əsasən, yeni M3 EV-in gücü 800-900 at gücünə çatacaq. Müqayisə üçün qeyd edək ki, hazırkı BMW M3 CS modeli turbomühərrikli 6 silindrli aqreqat sayəsində 473 at gücü hasil edir.
BMW həmçinin daxiliyanma mühərrikindən imtina edilməsinə baxmayaraq, M seriyasının xarakterini qoruyacağını vəd edir. Elektromobil müxtəlif sürüş rejimləri, sürət dəyişmələrinin imitasiyası və xüsusi səs effektləri ilə təchiz olunacaq.