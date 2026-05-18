Xiaomi-dən xəbərdarlıq: smartfonların qiyməti 1500 dolları keçə bilər

Xiaomi şirkətinin prezidenti Lu Veybinq bildirib ki, yaxın illərdə premium smartfonların qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə arta bilər. Onun sözlərinə görə, Çində bəzi flaqman modellərin qiyməti artıq 2026-cı ilin sonuna qədər 10 000 yuanı, yəni təxminən 1 500 ABŞ dollarını keçə bilər.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, Xiaomi 17 Ultra modelinin 12 GB RAM və 512 GB yaddaşa malik versiyası satışa çıxarkən təxminən 7000 yuan (980 dollar) qiymətlə təklif olunmuşdu.
Lu Veybinqin sözlərinə görə, əsas səbəblərdən biri operativ yaddaş (DRAM) və NAND flaş yaddaş çiplərinin bahalaşmasıdır. Bu komponentlərin qiyməti son aylarda ciddi şəkildə artıb və istehsalçılar bu xərcləri əvvəlki kimi kompensasiya etməkdə çətinlik çəkirlər.
Xiaomi rəhbəri qeyd edib ki, gələcək modellərin, o cümlədən Xiaomi 17 Max smartfonunun qiyməti hələ də şirkət daxilində müzakirə olunur. Bunun əsas səbəbi komponent bazarındakı qeyri-sabitlikdir.
Problemin qısa müddətdə həll olunması da gözlənilmir. Lu Veybinq bildirib ki, yeni yaddaş zavodunun tikintisindən kütləvi istehsala qədər bir neçə il tələb olunur. Bu müddətdə isə süni intellekt serverləri və yüksək performanslı hesablama sistemlərinə artan tələbat yaddaş çiplərinin qiymətini yüksəltməyə davam edir.
Xiaomi rəhbərinin fikrincə, yaddaş bazarındakı qiymət təzyiqi 2027-ci, hətta 2028-ci ilə qədər davam edə bilər. Bu isə yaxın illərdə flaqman smartfonların daha da bahalaşacağı anlamına gəlir.