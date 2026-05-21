Techpro DC и Lenovo провели в Баку масштабную партнерскую конференцию «Smarter AI for ALL»

Искусственный интеллект больше не технология будущего, а главный рабочий инструмент настоящего. Чтобы детально разобрать новые правила игры на IТ-рынке, международный дистрибьютор Techpro DC совместно с мировым технологическим гигантом Lenovo провели масштабную партнерскую конференцию под знаковым лозунгом «Smarter AI for ALL».

Мероприятие, прошедшее 15 мая в премиальной атмосфере комплекса Dreamland Nineteen Hall, было полностью спроектировано для партнеров дистрибьютора. Главная цель этого насыщенного дня — объединить ключевых игроков рынка, дать им вдохновляющий опыт и открыть доступ к новейшим технологиям, которые будут определять вектор цифровой трансформации бизнеса в Азербайджане и странах СНГ. Партнеры смогли из первых уст узнать о грядущих рыночных трендах, протестировать революционные ИИ-решения и укрепить бизнес-связи.

Деловая программа конференции была сфокусирована на том, как ИИ меняет каждый уровень IТ-ландшафта — от персонального ноутбука сотрудника до тяжелых вычислительных кластеров в дата-центрах.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратился Фаиг Алиев, директор по развитию бизнеса с поставщиками компании Techpro DC. В своей речи он тепло отозвался о достижениях партнеров и подчеркнул, что главная задача Techpro DC и Lenovo сегодня — не просто привезти в регион технологические новинки, а дать локальному бизнесу реальную возможность совершить качественный рывок вперед и уверенно лидировать в эпоху умных технологий.

Газиз Абдрассилов, директор по продажам в странах Восточной Европы и Центральной Азии / Корпоративный и государственный сектор, Lenovo, погрузил аудиторию в глобальные тренды «гонки ИИ». Он подробно рассказал, как вендор переходит к единой экосистеме One Lenovo. Эта модель позволяет партнерам получать бесшовный доступ к любым ИИ-продуктам — от смартфонов со встроенными нейросетями до сложнейших инфраструктурных решений — через «одно окно» с комплексной поддержкой. На этой же сессии Г.Абдрассилов официально представил Анара Нуриева в качестве нового главы представительства Lenovo Global Technology в Азербайджане.

Анар Нуриев, менеджер по работе с ключевыми клиентами / департамент по развитию отношений, Lenovo, связал богатую историю бренда с его сегодняшними ИИ-инициативами. Он также поделился важной для региона новостью: Lenovo инвестирует около 2 млрд. долларов в ультрасовременное производство в Саудовской Аравии. Это стратегическое решение позволит радикально сократить логистические цепочки и в кратчайшие сроки поставлять кастомные ИИ-конфигурации оборудования для партнеров и заказчиков в Азербайджане.

Берик Турсбеков, менеджер по работе с партнерами / представитель по продажам в сегменте малого и среднего бизнеса в Казахстане и Монголии, Lenovo сместил фокус на эволюцию персональных устройств. Он наглядно показал, как нейросети внедряются в архитектуру процессоров новых ThinkPad, а также познакомил гостей с возможностями новых моделей ThinkPad X1 Carbon gen 14, X1 Yoga 11 Gen, ThinkPad T 14 Gen Gen 7 и ThinkPad X9 15P. Кроме того, участники мероприятия получили информацию о возможностях процессоров нового поколения Intel Panter Lake. Особое внимание партнеров дистрибьютора привлекли бескомпромиссная практичность устройств и высокая ремонтопригодность коммерческой линейки. Кроме того, Берик Турсбеков презентовал интеллектуальную экосистему аксессуаров Lenovo и представил линейку новых коммерческих мониторов.

Выступление Ернара Токмолданова, старшего представителя по развитию отношений с клиентами, Lenovo, стало одним из самых обсуждаемых. Помимо рассказа об умных ПК-моноблоках и строгих военных стандартах надежности корпусов, докладчик презентовал специализированные персональные рабочие станции Lenovo, разработанные специально для создателей искусственного интеллекта. Спикер объяснил, что теперь компаниям не нужно тратить миллионы на покупку облачных серверов для тестирования ИИ-гипотез. Компактная станция прямо на рабочем столе инженера способна локально запускать, дообучать сложные языковые модели и нейросети, делая ИИ-разработку доступной для бизнеса любого масштаба.

Техническую сессию завершил Григорий Прялухин, технический специалист Lenovo. Он отдельно остановился на программе Top Choice Express, которая была запущена как ответ на глобальный дефицит компонентов и резкий рост цен на серверное оборудование. По его словам, решение предусматривает ограниченный набор заранее зарезервированных конфигураций серверов и их комплектующих, а также систем хранения и SAN-коммутаторов, компоненты для которых уже находятся на заводах Lenovo. Это позволяет гарантировать сборку и отгрузку оборудования в течение 10 рабочих дней, а также обеспечивает заказчикам более предсказуемые сроки поставки и стабильность цен даже в условиях продолжающегося подорожания памяти, SSD-накопителей и других комплектующих. Программа специально была создана для того, чтобы помочь IT-партнерам и клиентам избежать длительных сроков ожидания нестандартного оборудования в корпоративном сегменте. Подробнее ознакомиться с условиями программы Top Choice Express можно на портале для официальных партнеров Lenovo Partner Hub.

Главным триумфом выступления стал анонс реального инфраструктурного прорыва: было объявлено о создании первого и самого мощного в Азербайджане суперкомпьютерного кластера на базе инфраструктуры AzInTelecom. Этот мощнейший комплекс, построенный на специализированных серверах Lenovo с графическими ускорителями (GPU), был развернут и запущен локальными инженерами и предназначен исключительно для масштабного обучения и работы суверенных нейросетей и моделей искусственного интеллекта в стране.

На протяжении всего дня в холле Dreamland Nineteen Hall работала интерактивная демо-зона. Партнеры Techpro DC могли лично протестировать ИИ-функции новых ноутбуков ThinkPad, оценить архитектуру серверов и персональных систем и получить инсайты напрямую от инженеров вендора и дистрибьютора.

Перед финалом официальной части организаторы провели интерактивный квиз, вопросы которого были построены на основе прозвучавших презентаций. Проверка знаний вызвала бурю эмоций, а три победителя, проявившие максимальную скорость и точность, унесли с собой ценные технологические подарки от Lenovo и Techpro DC.

После гости переместились на свежий воздух, где их ждала увлекательная игра в гольф на профессиональных полях Dreamland. Неформальное общение партнеров, обсуждение совместных проектов и обмен мнениями продолжились во время роскошного гала-ужина.

Конференция «Smarter AI for ALL» наглядно доказала: благодаря синергии экспертизы международного дистрибьютора Techpro DC и передовых ИИ-решений Lenovo, партнеры в регионе получают мощнейший фундамент для реализации самых амбициозных технологических проектов.