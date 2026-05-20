Bestcomp Group и Lenovo провели в Баку технологическую конференцию «BUILT FOR WHAT’S NEXT»

14 мая состоялась совместная масштабная технологическая конференция «BUILT FOR WHAT’S NEXT», организованная ведущим системным интегратором региона Bestcomp Group при стратегической поддержке мирового технологического лидера Lenovo.

Мероприятие объединило более 100 представителей корпоративного сектора, ИТ-директоров и ведущих экспертов отрасли, став значимой платформой для обсуждения вопросов цифровой трансформации, развития современной ИТ-инфраструктуры и передовых решений на базе искусственного интеллекта. Конференция подчеркнула силу многолетнего партнерства: Bestcomp Group обладает высшим статусом Lenovo Platinum 360 Partner.

Официальная повестка дня была разделена на последовательные сессии, в рамках которых спикеры Bestcomp Group и Lenovo представили глубокий анализ IТ-рынка и продемонстрировали новейшие разработки компаний.

Халил Алекперов, заместитель генерального директора / коммерческий директор Bestcomp Group, выступивший с приветственным словом, поблагодарил гостей за многолетнее доверие, отметил лидерские позиции интегратора на рынке и рассказал о динамичном расширении совместного проектного портфеля.

Далее слово перешло к Газизу Абдрассилову, директору по продажам в странах Восточной Европы и Центральной Азии / Корпоративный и государственный сектор, Lenovo, который поделился глобальными трендами в эпоху ИИ. Он анонсировал важную внутреннюю трансформацию вендора — переход к единой объединенной модели управления One Lenovo, которая позволяет корпоративным заказчикам реализовывать проекты любой сложности (от мобильных устройств до тяжелых инфраструктурных решений) через единую команду поддержки. В рамках сессии Газиз Абдрассилов также официально представил Анара Нуриева в качестве нового главы представительства Lenovo Global Technology в Азербайджане.

Анар Нуриев, менеджер по работе с ключевыми клиентами / департамент по развитию отношений, Lenovo, подробно рассказал об эволюции технологического портфеля бренда с момента его основания в 1984 году и до масштабных инициатив в сфере ИИ-инфраструктуры. Спикер выделил глобальное партнерство Lenovo в качестве официального технологического партнера Чемпионата мира по футболу FIFA 2026/27, а также анонсировал инвестиции компании объемом около 2 млрд. долларов в развитие современных производственных мощностей в Саудовской Аравии, что существенно сократит сроки доставки оборудования в Азербайджан.

С презентацией, охватившей возможности, которые предлагает заказчикам на рынке региона Bestcomp Group, выступил Анар Ханалиев, директор по продажам компании. Он раскрыл весь спектр компетенций интегратора как IТ-партнера для государственного и частного секторов, обеспечивающего 3600 охват их потребностей. Обладая командой высококвалифицированных специалистов, имеющих более 500 сертификатов, Bestcomp Group обеспечивает полный цикл формирования и развития ИТ-ландшафта: от аудита и внедрения конечных устройств до построения отказоустойчивых ЦОД, разработки кастомизированных цифровых платформ, таких как AzDoc Pro, и предоставления круглосуточной технической поддержки 24/7.

С портфолио коммерческих ноутбуков модельного ряда 2026 года гостей мероприятия познакомил Берик Турсбеков, менеджер по работе с партнерами / представитель по продажам в сегменте малого и среднего бизнеса в Казахстане и Монголии, Lenovo. Он подробно разобрал эволюцию и практичность корпоративного IТ-парка на базе семейства ThinkPad. Спикер сделал акцент на новых моделях ThinkPad X1 Carbon gen 14, X1 Yoga 11 Gen, ThinkPad T 14 Gen Gen 7 и ThinkPad X9 15P, а также рассказал о возможностях процессоров нового поколения Intel Panter Lake. Особое внимание заказчиков привлекли бескомпромиссная практичность устройств — сохранение всех классических портов (USB-A, HDMI) наряду с современными USB-C и Thunderbolt, а также высочайшая ремонтопригодность коммерческой линейки, позволяющая IТ-администраторам быстро проводить апгрейд или замену модулей оперативной памяти. Кроме того, Берик Турсбеков презентовал интеллектуальную экосистему аксессуаров Lenovo и революционную функцию бесшовного сопряжения Over Edition, которая устраняет «головную боль» пользователей. Завершая сессию, спикер подробно остановился на мониторах коммерческого направления.

Сессию под названием «Продуктивность нового поколения: Будущее рабочих станций и ПК Lenovo» провел Ернар Токмолданов, старший представитель по развитию отношений с клиентами, Lenovo. Он выступил в качестве связующего моста между сложными техническими решениями и реальными потребностями бизнеса, раскрыв философию создания персональных систем. Докладчик продемонстрировал, как Lenovo адаптирует дизайн устройств под запросы пользователей, а также напомнил, что именно Lenovo стоит у истоков таких индустриальных стандартов, как ультракомпактные ПК форм-фактора Tiny объемом всего 1 литр, сопоставимые по мощности с полноразмерными десктопами, но легко размещаемые за монитором, и первые модульные моноблоки Tiny-in-One. Спикер детально описал иерархию линеек: от флагманской серии X и производительной серии P до массовых решений Neo. Настоящим фурором сессии стала презентация специализированной персональной рабочей станции для разработчиков искусственного интеллекта ThinkStation PGX. Ернар Toкомолданов объяснил, что внедрение ИИ часто ограничивается колоссальной стоимостью серверной инфраструктуры и неопределенностью бизнес-гипотез. Новая высокопроизводительная станция Lenovo способна локально запускать, тестировать и дообучать те же самые нейросети и языковые модели, которые обычно требуют громоздких мощностей дата-центров, предлагая компаниям доступный и быстрый инструмент для проверки своих ИИ-инициатив.

С докладом, посвященным история успеха подразделения Lenovo ISG в Азербайджане, выступил Григорий Прялухин, технический специалист Lenovo. Он отдельно остановился на программе Top Choice Express, которая была запущена как ответ на глобальный дефицит компонентов и резкий рост цен на серверное оборудование. По его словам, решение предусматривает ограниченный набор заранее зарезервированных конфигураций серверов и их комплектующих, а также систем хранения и SAN-коммутаторов, компоненты для которых уже находятся на заводах Lenovo. Это позволяет гарантировать сборку и отгрузку оборудования в течение 10 рабочих дней, а также обеспечивает заказчикам более предсказуемые сроки поставки и стабильность цен даже в условиях продолжающегося подорожания памяти, SSD-накопителей и других комплектующих. «Top Choice Express — это возможность для заказчиков получить гарантированные сроки поставки и защититься от дальнейших колебаний цен на рынке компонентов. Да, выбор конфигураций ограничен, но взамен клиенты получают предсказуемость и стабильность», — отметил Григорий Прялухин.

Главной же гордостью и кульминацией сессии стало объявление об успешном локальном кейсе, реализованном в конце прошлого года, — запуске первого и самого мощного в Азербайджане суперкомпьютерного кластера, созданного на базе облачной инфраструктуры государственного провайдера AzInTelecom. Проект базируется на специализированных серверах Lenovo и передовых графических ускорителях, ориентированных на обучение, тренировку и запуск суверенных нейросетей и моделей искусственного интеллекта. Спикер подчеркнул, что этот прорывной для страны проект был полностью развернут, запущен и сейчас успешно обслуживается силами локальных специалистов, что доказывает высочайшую техническую зрелость команды Bestcomp Group и готовность Lenovo поставлять и запускать сложнейшие High-Performance Computing решения на азербайджанском рынке.

Отдельно следует отметить, что на протяжении всего дня конференции функционировала масштабная демо-зона. Гости мероприятия имели возможность лично протестировать передовые бизнес-устройства Lenovo, изучить внутреннюю архитектуру серверов и персональных систем, оценить качество профессиональных мониторов и получить индивидуальные консультации от инженеров Bestcomp Group и Lenovo.

Конференция «BUILT FOR WHAT’S NEXT» в очередной раз подтвердила статус Bestcomp Group как ведущего драйвера цифровых изменений в регионе, способного совместно с Lenovo воплощать в жизнь IТ-проекты любого масштаба и сложности.