Sony şirkəti Bravia 3 II televizorunu təqdim etdi

Sony şirkəti Bravia televizor seriyasını yeni Bravia 3 II modelləri ilə genişləndirib. Yeni televizorlar süni intellekt əsasında görüntü emalı, oyunçular üçün xüsusi funksiyalar və əhatəli səs texnologiyaları ilə təchiz olunub.
Seriyanın bütün modellərinin əsasını Sony XR prosessoru təşkil edir. Bu çip görüntü və səsi real vaxtda analiz edərək rəngləri, kontrastı, parlaqlığı və detal səviyyəsini optimallaşdırır. XR Triluminos Pro və XR Clear Image texnologiyaları isə dinamik səhnələrdə təsviri daha aydın, təbii və axıcı göstərir.
Səs sahəsində də yeniliklər diqqət çəkir. Televizorlar Dolby Vision, Dolby Atmos və DTS:X texnologiyalarını dəstəkləyir. Sony-nin məlumatına görə, daxili audio sistemi dialoqları daha aydın səsləndirir və səs təhriflərini minimuma endirir.
Oyun həvəskarları üçün Bravia 3 II 4K təsvir ölçüsündə 120 Hz yenilənmə tezliyi, HDMI 2.1, VRR (dəyişən yenilənmə tezliyi) və ALLM (avtomatik aşağı gecikmə rejimi) dəstəyi təqdim edir. Bu xüsusiyyətlər PlayStation 5 və digər müasir oyun konsolları ilə daha rahat oyun təcrübəsi təmin edir.
Televizorlar Google TV platforması əsasında işləyir. İstifadəçilər müxtəlif striminq xidmətlərinə çıxış əldə edir, Google Assistant vasitəsilə səsli idarəetmədən yararlana bilirlər. Həmçinin Apple AirPlay 2 və Apple HomeKit dəstəyi mövcuddur. Gələcək proqram yeniləməsi ilə cihazlara Google Gemini funksiyaları da əlavə olunacaq.
Sony Bravia 3 II seriyası artıq ABŞ bazarında satışa çıxıb. Qiymətlər belədir:
- 55 düym — 1045 dollar
- 65 düym — 1310 dollar
- 75 düym — 1880 dollar
- 85 düym — 3200 dollar
- 100 düymlük model — 2026-cı ilin yayında satışa çıxacaq