Недорогие smart-телевизоры Redmi TV A Pro 2026 получили частоту обновления до 288 Hz

Компания Xiaomi представила линейку smart-телевизоров Redmi TV A Pro 2026, в которую вошли модели с экранами диагональю от 43 до 75 дюймов. Разрешение дисплея всех устройств серии составляет 4K (3840 × 2160 пикселей), есть поддержка HDR10, VRR и MEMC, обеспечивается охват 94% цветовой гаммы Display P3. Панели откалиброваны до показателя △E≈2, отражающего почти профессиональную точность цветопередачи — поддерживаются 10,7 млрд. цветов.

По некоторым характеристикам модели отличаются:

43″: частота 60 Hz, два порта HDMI 2.0, 12-ваттная акустика;

50″: 165 Hz, два порта HDMI 2.0, 12-ваттная акустика;

55, 65 и 75″: 144 Hz (288 Hz в игровом режиме), два HDMI 2.1, один HDMI 2.0, 24-ваттная акустика.

Телевизоры работают на базе 5-ядерного процессора с архитектурой Arm Cortex-A55 и графической подсистемой Mali-G52 MC1, объем оперативной памяти составляет 3 Gb, емкость встроенного накопителя — 64 Gb. В качестве программной платформы выступает Xiaomi HyperOS 3. Есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC, разъемы AV, Ethernet, S/PDIF и антенный вход, а также порты USB 2.0 и USB 3.0. Телевизоры поддерживают функции голосового помощника XiaoAI и сопряжение со смартфоном через NFC.

Цены на телевизоры Redmi TV A Pro 2026 в Китае: 43″ — $224, 50″ — $239, 55″ — $299, 65″ — $402, 75″ — $494.