Sony PlayStation Plus abunəliyinin qiymətini artırır

Sony PlayStation Plus xidmətinin qiymətlərini artıracağını elan edib. Yeni tariflər 20 may tarixindən qüvvəyə minəcək və ilk növbədə yeni abunəçilərə şamil olunacaq.
PlayStation Plus Essential paketinin yeni qiymətləri belə olacaq:
- 1 aylıq abunə — 9,99 dollardan 10,99 dollara yüksələcək;
- 3 aylıq abunə — 24,99 dollardan 27,99 dollara qalxacaq.
Qiymət artımı Avropa da daxil olmaqla bəzi regionlara aid olacaq. Sony konkret hansı ölkələrin bu dəyişiklikdən təsirlənəcəyini açıqlamayıb.
Hazırda aktiv PlayStation Plus abunəliyi olan istifadəçilər mövcud abunə müddəti başa çatana qədər köhnə tariflərdən yararlana biləcəklər. Lakin bu qayda Türkiyə və Hindistan istifadəçilərinə şamil edilmir.
Şirkət qiymət artımını “mövcud bazar şərtləri” ilə izah edib. Bununla belə, bu qərar oyunçular arasında birmənalı qarşılanmayıb.