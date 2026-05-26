OPPO smartfonlar üçün qeyri-adi mini-ekran təqdim etdi

OPPO şirkəti Bubble adlı olduqca maraqlı aksesuarını təqdim edib. Bu kiçik naqilsiz ekran adi smartfonlarda selfi problemini həll etməyə çalışır və qatlanan telefonlardakı məşhur funksiyanı klassik modellərə gətirir.
OPPO Bubble dairəvi formalı 1,73 düymlük AMOLED ekranla təchiz olunub. Ekranın təsvir ölçüsü 466×466 piksel təşkil edir və o, qoşulmuş smartfonun kamerasındakı görüntünü real vaxt rejimində göstərir. Beləliklə, istifadəçilər əsas kamera ilə daha keyfiyyətli selfilər çəkə bilirlər.
Cəmi 7 mm qalınlığa və 27,5 qram çəkiyə malik olan cihaz kifayət qədər kompakt hazırlanıb. Güclü maqnitlər sayəsində Bubble smartfonun arxa panelinə və ya xüsusi maqnitli üzlüklərə rahat şəkildə bərkidilir.
Korpus üzərində yerləşən fiziki düymə vasitəsilə istifadəçilər bir toxunuşla kameranın düyməsini uzaqdan basa, ekran qoruyucusunu dəyişə və ya fotolar arasında keçid edə bilirlər.
Bluetooth bağlantısı sayəsində aksesuar smartfondan 10 metr məsafəyədək işləyə bilir. Bubble ştativə bərkidilə və ya masa üzərində yerləşdirilə bilər ki, bu da vlog çəkilişləri və dostlarla ümumi fotolar üçün daha rahat kadr qurmağa imkan yaradır.
Qadcetin daxilində 550 mAh tutumlu batareya yerləşir. Şarj yığımı isə USB Type-C portu vasitəsilə həyata keçirilir.
Bubble yalnız kamera aksesuarı deyil, həm də stil elementi kimi istifadə oluna bilir. İstifadəçilər dairəvi ekrana istənilən statik və ya animasiyalı divar kağızlarını çıxara bilirlər. OPPO əlavə olaraq müxtəlif kəmərlər və üzlüklər də təqdim edir — bunun sayəsində cihazı çanta breloku və ya aksesuar kimi istifadə etmək mümkündür.
OPPO Bubble artıq Çində satışa çıxarılıb. Qurğunun qiyməti 499 yuan (təxminən 73 dollar) təşkil edir.