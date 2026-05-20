Microsoft oyunçuların fikirlərini toplamaq üçün yeni platforma istifadəyə verdi

Microsoft Xbox istifadəçilərinin rəy və təkliflərini toplamaq üçün yeni Xbox Player Voice platformasını istifadəyə verib. Yeni xidmət əvvəlki Xbox Cloud Gaming portalını əvəz edir.
Xbox Player Voice sayəsində oyunçular texniki problemlərlə bağlı müraciətlər göndərə, onların həll prosesini izləyə və müxtəlif mövzularda müzakirələr apara bilərlər. Platforma funksionallığı baxımından Reddit-ə bənzəyir: istifadəçilər yeni mövzular yarada, ideyalarını paylaşa və digər oyunçuların təkliflərinə səs verə bilirlər.
İlk istifadəçi rəylərinə əsasən, Xbox fanatları Microsoft-dan daha çox eksklüziv oyun, geriyə uyğunluq funksiyasının təkmilləşdirilməsi, pulsuz onlayn multiplayer və Xbox interfeysində müxtəlif yeniliklər gözləyirlər.
Bəzi istifadəçilər həmçinin gələcəkdə təqdim olunacağı gözlənilən Project Helix konsolunun tamamilə rəqəmsal model olmayacağına ümid edirlər. Çünki Xbox auditoriyasının əhəmiyyətli hissəsi hələ də fiziki disk və oyun qutularına üstünlük verir.
Microsoft bildirib ki, şirkət forumlarda və sosial şəbəkələrdə istifadəçilərin rəylərini diqqətlə izləyəcək. Hər təklif dərhal həyata keçirilməsə də, şirkət oyunçuların fikirlərini dinləmək niyyətində olduğunu vurğulayır.