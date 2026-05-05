iPhone 17 dünyanın ən çox satılan smartfonu oldu

Counterpoint Research qlobal smartfon bazarı üzrə yeni hesabatını yayımlayıb. Siyahıda böyük dəyişiklik olmasa da, lider yenə diqqət çəkir.
2026-cı ilin birinci rübünün nəticələrinə görə, ən çox satılan model iPhone 17 olub — cihaz bazarın təxminən 6%-ni təkbaşına ələ keçirib. Onun ardınca iPhone 17 Pro Max və iPhone 17 Pro qərarlaşıb.
Reytinqdə büdcə seqmenti də güclü təmsil olunub. Siyahının növbəti pillələrində Samsung Galaxy A07 4G və Samsung Galaxy A17 5G yer alıb.
Altıncı sırada iPhone 16 qərarlaşıb. O, Samsung Galaxy A56, Samsung Galaxy A36 və Samsung Galaxy A17 4G modellərini geridə qoyub. Top-10 siyahısını isə Redmi A5 tamamlayır.
Analitiklərin hesablamalarına görə, bu 10 model ümumi qlobal satışların 25%-ni təşkil edib. Bu göstərici isə mobil bazarın tarixində birinci rüb üçün rekord sayılır.