iOS 27-də ayrıca Siri tətbiqi və yeni AI funksiyaları olacaq

Apple WWDC 2026 tədbirində təqdim etməyə hazırlaşdığı iOS 27 ilə bağlı ilk detalları açıqlayıb. Mark Qurman tərəfindən yayılan məlumata görə, sistemin əsas yeniliklərindən biri ayrıca Siri tətbiqi olacaq.
Yeni Siri artıq klassik səsli köməkçi deyil, ChatGPT və Claude-a bənzər tam funksional AI çat-bot kimi işləyəcək. Tətbiq istifadəçinin dialoq tarixçəsini yadda saxlayacaq, lakin söhbətlər müəyyən müddətdən sonra avtomatik silinəcək. Reklam isə ümumiyyətlə olmayacaq.
Məlumata görə, sistem Apple Foundation modelləri əsasında qurulsa da, mürəkkəb AI sorğularının emalı üçün əsas gücü Google Gemini təmin edəcək.
Apple həmçinin mətn yazmaq üçün yeni süni intellekt funksiyaları üzərində işləyir. Klaviaturaya əlavə olunacaq “Siri ilə yaz” funksiyası istifadəçiyə cümlə variantları təklif edəcək, qrammatik səhvləri yoxlayacaq və mətnləri redaktə etməyə kömək edəcək. İstifadəçilər dəyişiklikləri qəbul və ya rədd edə biləcəklər.
“Yazmağa kömək et” funksiyası Siri açıq mətn sahəsində çağırıldıqda aktivləşəcək. Bundan əlavə, iOS 27-də təbii dil ilə işləyən sistem qısayolları, AI vasitəsilə divar kağızı yaratmaq funksiyası və “Foto” tətbiqi üçün yeni redaktə alətləri də gözlənilir.
Apple-ın “Qısa əmrlər” tətbiqi də yenilənəcək — istifadəçilər mətn sorğuları vasitəsilə avtomatik əmrlər yarada biləcəklər.