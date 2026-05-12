Инновационное агентство цифрового развития и Mastercard объединяют усилия для укрепления кибербезопасности в Азербайджане

Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана (IDDA) и Mastercard подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) о сотрудничестве в целях укрепления возможностей Азербайджанского центра кибербезопасности. Опираясь на существующую национальную инфраструктуру IDDA, партнерство предусматривает запуск структурированной региональной программы в области кибербезопасности, направленной на повышение устойчивости, развитие профессиональных навыков и укрепление межинституционального сотрудничества в Азербайджане и более широком регионе СНГ.

В запуске инициативы принял участие Chief Services Officer Mastercard Craig Vosburg, что подчеркивает значимость проекта в рамках глобальной стратегии Mastercard в сфере кибербезопасности и сервисов, а также его фокус на повышении устойчивости на национальном уровне и развитии экосистемного взаимодействия.

Азербайджанский центр кибербезопасности IDDA объединит глобальные технологии Mastercard в области кибербезопасности, аналитические решения и консалтинговую экспертизу с цифровыми и регуляторными приоритетами Азербайджана. Рассчитанная на три года инициатива выводит кибербезопасность за рамки разрозненных усилий, создавая скоординированную модель взаимодействия, в рамках которой государственные учреждения, финансовые организации, крупные компании и представители малого и среднего бизнеса смогут получать доступ к общим данным, инструментам и экспертной поддержке. Таким образом программа будет способствовать реализации более широких задач Азербайджана в области цифрового развития и экономической устойчивости, а также сможет стать ориентиром для стран СНГ и соседних рынков.

«Киберустойчивость — это фундамент современной экономики, обеспечивающий устойчивый цифровой рост и доверие между различными секторами. По мере усложнения киберугроз организациям необходимы возможности для прогнозирования рисков, повышения готовности и уверенного реагирования на вызовы. В партнерстве с IDDA Mastercard объединяет технологии, консалтинговую экспертизу и развитие человеческого капитала, исходя из понимания того, что безопасность формируется не изолированно, а благодаря взаимосвязанным экосистемам и профессиональным лидерам, работающим совместно между организациями и странами», — отметил Craig Vosburg.

Председатель IDDA Farid Osmanov выделил ключевые направления сотрудничества с Mastercard:

«Наше сотрудничество будет сосредоточено на цифровизации, инновациях и кибербезопасности. Совместно с Mastercard мы рассматриваем создание Центра передового опыта в области кибербезопасности. На базе этого центра при участии ведущих экспертов компании будут реализованы программы, направленные на развитие человеческого капитала в данной сфере».

Ускорение инноваций в сфере кибербезопасности

В рамках концепции Центра передового опыта в области кибербезопасности программа также интегрирует акселерационную инициативу Lighthouse от Mastercard, предоставляя отобранным стартапам доступ к менторству, партнерствам, финансированию и возможностям коммерциализации в сфере кибербезопасности.

Региональное лидерство и международное сотрудничество

Программа создаст платформу взаимодействия на уровне CISO между государственными структурами, финансовыми институтами и крупными компаниями. В нее войдут круглые столы, межстрановой бенчмаркинг, обмен данными об угрозах и симуляции киберкризисов. Это направление призвано укрепить роль Азербайджана в развитии системного сотрудничества в сфере кибербезопасности между партнерскими организациями и странами региона.

Развитие устойчивого кадрового потенциала и лидерства

Инициатива также будет направлена на долгосрочное развитие компетенций через обучающие программы, инициативы Cyber & Tech Safari и менторство в области GRC (Governance, Risk & Compliance), способствуя формированию лидерских и управленческих навыков в сфере кибербезопасности по всему региону.

Интеграция в национальную цифровую экосистему Азербайджана

Программа будет интегрирована в экосистему электронного правительства Азербайджана, распространяя возможности кибербезопасности на граждан и малый бизнес. В рамках проекта предусмотрены сервисы защиты цифровой идентичности и инструменты оценки киберрисков для МСБ, которые помогут организациям понимать уровень своей уязвимости и предпринимать практические шаги для снижения рисков до того, как киберинциденты смогут повлиять на их деятельность или доверие пользователей.