İlon Mask 150 milyon qənaət cəhdinə görə 1,5 milyon dollar cərimələndi

İlon Mask ilə U.S. Securities and Exchange Commission arasında 2022-ci ildə Twitter səhmlərinin alınması ilə bağlı məhkəmə mübahisəsi razılaşma ilə başa çatıb.
Tənzimləyici Maskı məlumatların açıqlanması qaydalarını pozmaqda ittiham edirdi. ABŞ qanunvericiliyinə görə, investorlar açıq şirkətdə payları 5%-ə çatdıqda bunu 10 gün ərzində bildirməlidirlər. SEC-in iddiasına əsasən, Mask bu məlumatı təxminən 11 gün gec açıqlayıb və bu müddətdə daha aşağı qiymətlə səhmləri almağa davam edib.
U.S. Securities and Exchange Commission hesab edir ki, bu gecikmə ona bazarda üstünlük verib və nəticədə o, səhmləri təxminən 150 milyon dollar daha ucuz qiymətə əldə edə bilib.
Razılaşmaya əsasən, İlon Mask günahını etiraf etməsə də, onunla əlaqəli trast vasitəsilə 1,5 milyon dollar cərimə ödəməyə razılaşıb. Tərəflər əlavə məhkəmə prosesindən imtina ediblər, lakin razılaşma hələ məhkəmə tərəfindən təsdiqlənməlidir.
Xatırladaq ki, nəticədə Mask Twitter platformasını 44 milyard dollara alıb. O, proses zamanı qiyməti aşağı salmağa çalışmış və hətta bir müddət sövdələşmədən imtina etməsi ilə şirkətin səhmlərinin ucuzlaşmasına səbəb olmuşdu.