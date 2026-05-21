Google Wear OS 7-ni təqdim etdi: smart saatlar daha uzun işləyəcək

Google smart saatlar üçün nəzərdə tutulmuş yeni əməliyyat sistemi Wear OS 7-ni təqdim edib. Yeniləmə həm interfeys dizaynında, həm də funksional imkanlarda bir sıra əhəmiyyətli dəyişikliklər gətirir.
Google-ın tərtibatçılarla əlaqələr üzrə mühəndisi Con Zoller bildirib ki, Wear OS 7 quraşdırıldıqdan sonra bəzi smart saatların batareya ömrü təxminən 10% artacaq. Bu, yeniləmənin ən vacib üstünlüklərindən biri hesab olunur.
Əsas ekranda artıq dinamik Wear Widgets və Live Updates bildirişləri görünəcək. Məsələn, istifadəçi taksinin nə vaxt çatacağını və ya digər proseslərin gedişatını birbaşa saatın ekranında izləyə biləcək.
Wear OS 7 həmçinin Gemini süni intellektinin yerinə yetirdiyi tapşırıqlar üçün xüsusi progress indikatoru təqdim edir. Bundan əlavə, səsli əmrlərlə tətbiqləri idarə etmək üçün proqram interfeysi yenilənib.
Yenilənmiş Wear Workout fitness sistemi məşqlərin daha detallı izlənməsi, ürək ritminin monitorinqi və multimedia idarəetməsi kimi imkanlar təqdim edəcək. Bu funksiya ilin sonuna doğru istifadəyə veriləcək.
Yeni Remote Output Switcher funksiyası istifadəçiyə smartfondan yayımlanan audionun hansı cihaza ötürüləcəyini bir neçə toxunuşla dəyişməyə imkan verəcək.
Daha bir rahat yenilik isə smartfonda tətbiq açıldıqda saatda avtomatik idarəetmə düymələrinin görünməsidir. Məsələn, YouTube videosu açıldıqda, saat ekranında dərhal pleyer idarəetmə düymələri peyda olacaq.
Wear OS 7 hazırda tərtibatçılar üçün təqdim olunub. Stabil versiyanın rəsmi buraxılış tarixi isə hələ açıqlanmayıb.