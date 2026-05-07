Google Android Show təqdimatında sürprizlər vəd edir

Google rəsmi olaraq elan edib ki, The Android Show: I/O Edition 2026 12 may 2026-cı il tarixində keçiriləcək. Tədbir Sakit okean vaxtı ilə saat 10:00-da (Bakı vaxtı ilə 21:00-da) başlayacaq və Google I/O 2026 öncəsi bir növ “hazırlıq mərhələsi” rolunu oynayacaq.
Tədbir tamamilə Android-in inkişafına həsr olunacaq və əsas diqqət tərtibatçılardan çox adi istifadəçilər üçün nəzərdə tutulan yeniliklərə yönələcək. Şirkət artıq iddialı açıqlama verib — bu ilin Android üçün “ən vacib illərdən biri” olacağı bildirilir.
Gözləntilərə görə, əsas mövzu Android 17 olacaq. Google yeni funksiyaları rəsmi buraxılışdan əvvəl nümayiş etdirə və platformanın gələcək inkişaf istiqamətləri barədə məlumat verə bilər.
Diqqət çəkən digər istiqamət isə sirli Aluminium OS layihəsidir — bu, Android və ChromeOS-un mümkün birləşməsi kimi təqdim olunur. Google uzun müddətdir Android əsaslı kompüterlərdən danışır, lakin hələ konkret detallar açıqlanmayıb.
Bundan əlavə, təqdimatda yeni Samsung noutbuklarının nümayişi və ağıllı eynəklərlə bağlı yeniliklərin də təqdim olunması ehtimal edilir.