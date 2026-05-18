Figure humanoid robotları ilk dəfə tam 8 saatlıq iş növbəsini başa vurdular

Figure AI şirkəti Helix-02 adlı humanoid robotlarının artıq insan müdaxiləsi olmadan tam səkkiz saatlıq iş növbəsini yerinə yetirə bildiyini açıqlayıb. Şirkətin paylaşdığı videoda bir neçə robotun müxtəlif tapşırıqları demək olar ki, insan səviyyəsində icra etdiyi görünür.
Yeni sistemin əsasını Helix-02 adlı vahid süni intellekt modeli təşkil edir. Bu model görüntünü, toxunma hissini, tarazlığı və bütün bədən hərəkətlərini bir neyron şəbəkəsində birləşdirir. Robotlar kameralardan, barmaqlardakı sensorlardan və bədən mövqeyi sensorlardan məlumat toplayaraq qolların, ayaqların və gövdənin hərəkətlərini real vaxtda koordinasiya edir.
Nümayiş zamanı robotlar qabyuyan maşını boşaldıb, əşyaları çeşidləyib, xırda detallar üzərində işləyib və hətta bir-biri ilə koordinasiyalı şəkildə fəaliyyət göstəriblər.
Figure AI bildirib ki, Helix-02 sistemi ənənəvi C++ kodunun 109 mindən çox sətrini əvəz edib. Yəni əvvəllər ayrıca proqramlaşdırılan çoxsaylı funksiyalar artıq birbaşa süni intellekt modeli tərəfindən idarə olunur.
Şirkətin robotları daha əvvəl ABŞ-də BMW Group zavodlarında da sınaqdan keçirilib. Orada humanoid robotlar avtomobil istehsalı prosesində 90 mindən çox detalın daşınmasında iştirak ediblər.
Bu nailiyyət humanoid robotların real istehsalat mühitində geniş tətbiqinə doğru atılmış ən mühüm addımlardan biri hesab olunur.