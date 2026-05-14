Храните данные в локальном облаке — оптимизируйте расходы!

«AZINCLOUD» — первая общедоступная облачная платформа Азербайджана — предлагает пользователям удобную модель оплаты «pay-as-you-go», позволяющую платить только за фактически использованные ресурсы.

Благодаря этой модели «AZINCLOUD» помогает бизнесу снизить финансовую нагрузку, избежать первоначальных инвестиций и более эффективно управлять ИТ-расходами.

Для оплаты услуг пользователю достаточно один раз указать данные банковской карты на платформе. В конце каждого месяца оплата автоматически рассчитывается и списывается в соответствии с объёмом фактически использованных услуг. Историю платежей каждый пользователь может отслеживать в личном кабинете.

Все услуги предоставляются в азербайджанских манатах, что позволяет избежать дополнительных банковских комиссий и расходов.

Пользователи также могут отменить использование сервиса в любое время.

О платформе «AZINCLOUD»

«AZINCLOUD» — первая общедоступная облачная платформа Азербайджана, разработанная ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding, в сотрудничестве с «Gcore» — одним из крупнейших облачных провайдеров Европы.

Платформа «AZINCLOUD» предоставляет пользователям высокий уровень защиты данных, усиленную кибербезопасность, полностью контролируемую инфраструктуру и непрерывную техническую поддержку.