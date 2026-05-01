Apple şirkəti Vision Pro layihəsini dayandıra bilər

MacRumors nəşrinin məlumatına görə, Apple Vision Pro xəttinin inkişafını dayandırmaq qərarına gəlib. Məlumata görə, M5 çipli yenilənmiş model belə istifadəçilərin marağını artıra bilməyib.

Apple Vision Pro əsasən yüksək qiyməti və böyük çəkisinə görə tənqid olunurdu. Qurğunun çəkisi 700 qramdan çoxdur və daha rahat Dual Knit Band kəmərinə baxmayaraq, uzun müddət istifadə zamanı narahatlıq yaradır. Yeni M5 çipi, 120 Hz yenilənmə tezliyi və 30 dəqiqə artırılmış batareya ömrü belə 3499 dollarlıq qiyməti “xilas edə” bilməyib.

Mənbələrin bildirdiyinə görə, Apple ümumilikdə təxminən 600 min ədəd cihaz sata bilib. Bundan əlavə, qaytarılan məhsulların faizi də gözləniləndən yüksək olub. Nəticədə şirkət layihəni dayandırıb və bu istiqamətdə çalışan heyət ilə yollarını ayırıb.

Son dövrlərdə Vision Pro ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar yayılırdı. İddialara görə, Apple daha yüngül Vision Air modeli üzərində işləyirdi, lakin bu layihə də ötən il dayandırılıb.

Hazırda şirkət diqqətini ağıllı eynəklərin hazırlanmasına yönəldib. Bu cihazların artırılmış reallıq imkanları və daxili süni intellekt funksiyaları ilə gələcəyi gözlənilir.

4SİM DİF-in qlobal sənaye klasterləri platformasında Azərbaycanın NextGen modelini təqdim edib
Азербайджанские школьники завоевали четыре медали на международной олимпиаде по информатике
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

